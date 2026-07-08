El cantante Drake Bell provocó una ola de reacciones en redes sociales tras calificar a Aeroméxico como “la peor aerolínea”, un comentario que generó debate entre sus seguidores mexicanos, quienes le exigieron explicar qué ocurrió durante su experiencia con la compañía.

A través de sus redes sociales, el intérprete etiquetó directamente a Aeroméxico para expresar su inconformidad.

Sin embargo, no detalló qué incidente motivó su molestia ni ofreció información sobre el vuelo o el servicio que recibió.

La publicación rápidamente generó controversia.

Mientras algunos usuarios respaldaron al cantante y compartieron experiencias negativas con distintas aerolíneas, otros defendieron a Aeroméxico y cuestionaron la falta de contexto en su mensaje.

Flying to Mexico? Don’t book with @aeromexico I repeat do not fly with @Aeromexico — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) July 8, 2026

Mexicanos piden a Drake Bell explicar qué ocurrió con Aeroméxico

Tras la publicación, decenas de seguidores mexicanos solicitaron a Drake Bell explicar cuál fue el problema que enfrentó con Aeroméxico, al considerar que su crítica carecía de información suficiente para entender lo sucedido.

El cantante tampoco reveló la fecha del vuelo ni el motivo específico de su inconformidad, por lo que varios usuarios señalaron que era difícil evaluar su queja sin mayores detalles.

Mientras tanto, otros internautas aprovecharon la conversación para comparar el servicio de Aeroméxico con el de otras aerolíneas como Volaris y Viva Aerobus, compartiendo experiencias personales sobre puntualidad, atención al cliente y calidad del servicio.

Drake Bell vuelve a criticar a Aeroméxico

Horas después, Drake Bell publicó un segundo mensaje en el que reiteró sus críticas hacia Aeroméxico, esta vez enfocadas en el servicio de atención al cliente.

El cantante afirmó que Aeroméxico Escucha, el canal de atención a clientes de la aerolínea, no resolvió su situación de manera satisfactoria. No obstante, nuevamente evitó explicar cuál fue el inconveniente que originó su reclamo.

Hasta el momento, Aeroméxico no ha emitido un posicionamiento público sobre las publicaciones del cantante y continúa operando con normalidad.