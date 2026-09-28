A partir del 30 de septiembre, la aerolínea Aeroméxico interrumpirá de manera temporal todas sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tulum, citando una estrategia para optimizar su red de rutas ante la baja demanda.

Esta retirada deja a la terminal sin su principal conexión con el AICM, reflejando una crisis turística en la región impulsada por la inseguridad, el recale masivo de sargazo y el fin de subsidios para vuelos.

Aunque la empresa califica la medida como una decisión de mercado, el cese de sus 14 frecuencias semanales representa un duro golpe para la conectividad del destino caribeño.

A partir del 30 de septiembre, Aeroméxico suspenderá sus vuelos a Tulum

La salida y suspensión de vuelos de Aeroméxico en el Aeropuerto Internacional de Tulum responde oficialmente a “condiciones de mercado” y a la necesidad de la aerolínea de optimizar y maximizar su red de rutas para aprovechar mejor sus recursos disponibles.

Aeroméxico (Mario Jasso / Cuartoscuro / Mario Jasso)

La empresa calificó el movimiento como una “suspensión temporal” (fijando el 30 de septiembre de 2026 como su último día de operación), señalando que la ruta no está cerrada de manera definitiva y que no han establecido una fecha para su reanudación.

En sus declaraciones públicas, la compañía no detalló indicadores específicos de rentabilidad ni atribuyó directamente el ajuste a problemáticas locales como el sargazo, los costos turísticos o la inseguridad.

Para mitigar el impacto en los viajeros con boletos comprados, la aerolínea activó una política de flexibilidad (“Tulum TQO offer adjustment”), la cual ofrece alternativas como la reubicación hacia aeropuertos cercanos (Cancún o Cozumel), la reprogramación de fechas o el reembolso total de la compra.

A pesar de la salida de Aeroméxico, el Aeropuerto Internacional de Tulum (“Felipe Carrillo Puerto”) mantiene la operación de varias aerolíneas nacionales e internacionales, aunque la oferta global se ha ajustado:

Aerolíneas Nacionales

Viva (VivaAerobus): Mantiene operaciones conectando Tulum con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y con Monterrey.

Mexicana de Aviación: Ofrece vuelos hacia la terminal desde el AIFA.

Volaris: Mantiene servicio conectando con la ciudad de Guadalajara.

Aerolíneas Internacionales

American Airlines: Mantiene rutas internacionales desde Estados Unidos, como su conexión a Dallas.

Delta Air Lines: Ofrece conexiones internacionales a puntos como Atlanta.

United Airlines: Opera vuelos hacia Houston y tiene programados vuelos estacionales directos desde Newark para la temporada invernal.

Operadores de Canadá: Se contemplan conexiones estacionales hacía varios destinos canadienses durante la temporada de invierno

Estos factores habrían llevado a Aeroméxico a suspender de manera temporal sus vuelos a Tulum

Detrás de este ajuste operativo por baja demanda, existe una combinación de factores económicos, operativos y del entorno turístico regional que habría llevado a Aeroméxico a tomar esta decisión:

El retiro de los apoyos y subsidios iniciales que se otorgan habitualmente para incentivar la apertura de nuevas rutas aeroportuarias provocó el repliegue de vuelos en la terminal. El volumen de usuarios en el aeropuerto sufrió un descenso continuo, pasando de 107,751 viajeros en enero de 2026 a cerca de 47,000–53,000 hacia mediados de año. Durante el primer semestre de 2026, la afluencia en la terminal cayó un 33.2 % respecto al mismo periodo del año anterior. La presencia masiva de sargazo en las playas de Quintana Roo desincentivó el turismo y afectó la ocupación hotelera de la zona. El incremento en las tarifas de acceso a sitios clave, como la zona arqueológica de Tulum, provocó una reducción de hasta el 33 % en la llegada de visitantes a estos atractivos. Problemas de inseguridad en el municipio, sumados a críticas hacia la gestión militar de la zona turística y a una contracción en el sector inmobiliario de la región. La debilidad del mercado doméstico llevó a reasignar capacidad de aeronaves, en un contexto donde otras aerolíneas internacionales (como Copa y Avianca) también recortaron o suspendieron operaciones en este aeropuerto.