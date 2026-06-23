La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en contra Aeroméxico y su amparo para extender la concesión de espacios fiscalizados en el AICM.

Dicho espacio es para almacenamiento de carga en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), el cual Aeroméxico logró obtener una primera extensión de 20 años en 2002.

El proyecto fue presentado por el ministro Arístides Guerrero para el amparo 138/2026, en contra de una sentencia del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de 2024.

Ya que Aeroméxico presentó un primer amparo en contra del artículo 14 de la Ley Aduanera, que le negó una nueva prórroga para otros 20 años.

SCJN falla contra Aeroméxico por concesión de espacio fiscalizado en el AICM

La SCJN votó en unanimidad en contra del amparo de Aeroméxico, que solicitaba la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley Aduanera, bajo argumento de retroactividad.

Acorde con lo señalado por el Pleno de la SCJN, la Ley Aduanera no vulnera el trabajo de Aeroméxico ya que sólo regula el almacenamiento de mercancías mediante la concesión.

Los ministros también apuntaron que no afecta los derechos al patrimonio de Aeroméxico, debido a que una prórroga es una posibilidad o una “expectativa de derecho” sujeta a valoración.

Ni tampoco se viola el principio de igualdad, como señala Aeroméxico, debido a su comparativa entre concesiones antiguas (la de 2002) con las nuevas.

Sin embargo, la SCJN agregó en su fallo que será el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quienes determinen la aplicación del plazo de concesiones de Aeroméxico.

Ya que como expusieron los ministros Hugo Ortíz Aguilar y Sara Irene Herrerías, corresponde a cuestiones de legalidad y no de constitucionalidad.