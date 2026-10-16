Un video difundido en redes sociales exhibió el robo de una bicicleta en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, y desató una campaña ciudadana para identificar al presunto responsable.

“Le acaban de robar la bici a mi esposa a media luz del día en Polanco. 8.43am” Denunciante

Buscan identificar a ladrón de bicicletas en Polanco; hay video (Especial)

De acuerdo con la denuncia compartida por los afectados, el sujeto aprovechó la mañana y la vía pública para robar la bicicleta que se encontraba asegurada a un parquímetro.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la forma de operar del individuo y han provocado llamados entre vecinos para reforzar las medidas de prevención ante este tipo de delitos.

Buscan identificar a ladrón de bicicletas en Polanco; hay video (Especial)

Denuncian robo de bicicletas en Polanco

Tras difundir video para identificar a ladrón de bicicletas en Polanco, afectados precisaron que ya han levantado la denuncia correspondiente por robo con las autoridades de la CDMX.

Así como también dejaron ver la inseguridad que se vive en Polanco “no puede ser que aparte de esta maldita inseguridad, permitamos que estos delincuentes se salgan con la suya”.

Por lo que entre comentarios vecinos también reportaron que no es la primera vez que pasa, por lo que alertaron a la comunidad de la alcaldía Miguel Hidalgo ante los robos e inseguridad en la localidad