El analista Leo Zuckermann generó polémica al comparar la lista de periodistas presentada por Luisa Alcalde con las prácticas del régimen nazi.

“Ay, abuelo querido, me pregunto qué opinarías al ver que en este generoso México, que te recibió dos veces en tu obligado exilio por estar en las listas de los nazis y estalinistas” Leo Zuckermann

A través de un mensaje en X, recordó que su abuelo Leo Zuckermann Maus apareció en padrones de nazis y estalinistas, cuestionando la creación de este registro de comunicadores críticos al gobierno de Claudia Sheinbaum.

La comparación extrema terminó por invocar la Ley de Godwin, concepto que señala que en debates prolongados la probabilidad de recurrir a referencias nazis tiende a ser inevitable.

Leo Zuckermann ve similitudes entre la lista de periodistas de Luisa Alcalde y las prácticas nazi

Durante la conferencia “Derecho de Réplica” del 13 de agosto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa Alcalde, presentó un análisis sobre la práctica periodística en el país.

La funcionaria refirió que el estudio permitió identificar un “ecosistema de amplificación digital” contra la presidenta Claudia Sheinbaum que dijo, está integrada por una lista específica de periodistas.

Entre los comunicadores que forman parte del listado figura el analista Leo Zuckermann, quien al pronunciarse sobre el tema, comparó la lista con lo ocurrido en el régimen nazi.

Leo Zuckermann compara lista de periodistas Luisa Alcalde con listas nazis (@leozuckermann/X)

En su mensaje, Leo Zuckermann cuestionó lo que podría pensar su abuelo sobre la lista de periodistas de Luisa Alcalde cuando él mismo apareció en padrones de los nazis y estalinistas

Luego de lanzar la extrema comparación que ha generado polémica en redes, el analista recriminó que el gobierno federal haya conformado el listado de “críticos” en el que lamentó, aparece él.

Leo Zuckermann invoca la Ley de Godwin al criticar lista de periodistas de Luisa Alcalde

Cabe destacar que con la comparación que Leo Zuckerman hizo al criticar la lista de periodistas de Luisa Alcalde, terminó por invocar la famosa Ley de Godwin.

Dicha ley se trata de una regla sociológica en la que se plantea que entre más se alarga un debate, la probabilidad de que alguien compare a su contraparte con los nazis tiende hasta un 100%.

El concepto acuñado en 1990 por Mike Godwin, advierte que los debates acalorados suelen degenerar en descalificaciones extremas, perdiendo la argumentación lógica para entonces recurrir al ataque.

Leo Zuckermann (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

En la era digital, la Ley de Godwin suele invocarse en discusiones en plataformas online, pero sectores consideran que quienes incurren en esos argumentos pierden rigor al buscar recursos demagógicos.

Incluso, en la cultura de internet hay quienes establecen que al aparecer la Ley de Godwin, el debate puede darse por terminado dado que quien cae en ella está recurriendo en una total falacia.