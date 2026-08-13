Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su rechazo a la elaboración de listas de periodistas, afirmando que “no vale la pena” realizar tales prácticas en un Estado democrático.

En entrevista con López-Dóriga, el diputado Ricardo Monreal subrayó que en una democracia debe prevalecer la tolerancia y la libertad de expresión, por lo que se dijo en contra de hacer listas de periodistas.

“Yo no estaría de acuerdo en que se formulen listas de personas que estén en contra del régimen. No vale la pena. En un Estado democrático, la tolerancia y la libertad de expresión, de imprenta, de asociación y de reunión son garantías individuales”. Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados (Galo Cañas Rodríguez)

Ricardo Monreal rechaza listas de periodistas que critican al régimen

Luisa Alcalde presentó una lista de periodistas, medios de comunicación y políticos que, según ella, mal informan a las personas con el fin de atacar la Cuarta Transformación y el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionado sobre qué opinaba del tema, Ricardo Monreal rechazó que fuera necesario realizar este tipo de listas en un Estado democrático, pues se debe garantizar la tolerancia y la libertad de expresión.

Ricardo Monreal señaló que, en un país como México, no se deben quebrantar o violar las garantías de la libertad de expresión, sino que deben ser mantenidas, protegidas y ampliadas.

Por lo anterior, Ricardo Monreal, diputado de Morena, manifestó tener reservas y aseguró que no estaría de acuerdo con la formulación de listas de personas que disienten del gobierno.

El legislador comentó que él nunca ha realizado listas contra periodistas, pese a que diariamente se somete al escrutinio de la sociedad al ser un servidor público. Prefiere escuchar la crítica para tratar de mejorar.