La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, pidió que se analice la posibilidad de iniciar procesos de desafuero contra Alito Moreno y Lilly Téllez, aunque adelantó que ambos podrían victimizarse.

Así lo planteó Luisa Alcalde en conferencia de prensa desde el estado de Chihuahua, hoy viernes 29 de agosto, en la cual dijo que es necesario revisar si se puede retirar la inmunidad a los legisladores.

Ante ello, la líder nacional de Morena reconoció que si se logra avanzar con los procesos de desafuero, tanto Alito Moreno como Lilly Téllez podrían hacer uso del tema para sacar provecho y victimizarse.

Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena (MARIO JASSO / CUARTOSCURO)

Luisa Alcalde llama a analizar posibilidad del desafuero de Alito Moreno y Lilly Téllez

Luisa Alcalde volvió a lanzarse en contra de dos de las figuras más representativas de la oposición, debido a que ahora pidió que se analice la posibilidad del desafuero de Alito Moreno y Lilly Téllez.

Ante medios de comunicación en el estado de Chihuahua, la presidenta nacional de Morena recordó que el tema será resuelto por la Cámara de Diputados, pero insistió en que sí tendría que se revisado.

No obstante, Luisa Alcalde reconoció que de iniciar con los procedimientos para quitarles la inmunidad jurídica y penal, los legisladores del PRI y el PAN podrían buscar sacar algún provecho personal.

Lo anterior debido a que Luisa Alcalde consideró que Alito Moreno y Lilly Téllez, así como otros legisladores opositores, se victimizarían al alegar su posición como antagonistas en el quehacer público.

“Yo siento que en el caso de Lilly Tellez y otros, buscan la victimización con esos procesos: ”¡me quieren desaforar porque soy oposición, quieren desaparecer a la oposición!" Buscan esa ruta para victimizarse". Luisa Alcalde

Luisa Alcalde afirma que agresión de Alito Moreno a Noroña evidenció naturaleza la oposición

Al hablar del caso específico de Alejandro Moreno y la agresión que cometió contra Gerardo Fernández Noroña, Luisa Alcalde resaltó que el incidente es una postal perfecta de lo que es la oposición.

Al abordar el tema, la presidenta nacional de Morena señaló que la agresión de Alito Moreno, "muestra de cuerpo entero quién es el PRIAN“, pues afirmó que siempre se han conducido de esa forma violenta.

En el mismo sentido, Luisa Alcalde expuso que lo ocurrido dejó en evidencia el talante autoritario y corrupto de los bloques de oposición, lo cual aseguró, ya tiene cansada a la población del país.

A pesar de ello, señaló en tono irónico que Alito Moreno ha sido de gran ayuda para la Cuarta Transformación por el gran deterioro que le ha causado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Incluso, al seguir con la burla, Luisa Alcalde dijo que cuando Alito Moreno se reeligió como dirigente nacional del PRI, ella festejó y estuvo “feliz de la vida” por la continuidad de la degradación tricolor.