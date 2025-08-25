La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hay intenciones de buscar el desafuero de la senadora por el PAN, Lilly Téllez, luego de su entrevista en Fox News, donde pidió la intervención de Estados Unidos en México.

Desde la conferencia mañanera del 25 de agosto, Claudia Sheinbaum desmintió que exista alguna persecución contra la legisladora y aseguró que sólo “se está victimizando”.

Sin embargo, aclaró que es importante que la ciudadanía “sepa quién es quién y qué dicen”, pues señaló que Téllez ha minimizado sus declaraciones en el exterior.

“No somos como ellos”: Claudia Sheinbaum resalta que no busca desafuero para Lilly Téllez

Claudia Sheinbaum señaló que es falso que exista una persecución contra la senadora Lilly Téllez, quien denunció en entrevista para Fox News la supuesta intención de la presidenta de sacarla de la Cámara de Senadores.

Asimismo, resaltó que “no podía sacarse de contexto que un senador mexicano fuera a pedir a Estados Unidos la intervención” en México, aunque la legisladora asegurara que lo que solicitó fue “ayuda”

Además, aseguró que Lilly Téllez “no tiene por qué victimizarse” y afirmar que teme por su vida ya que “nosotros no somos como ellos”.

“No es nuestra intención desaforarla ni hacer una denuncia, ni mucho menos, pero sí es muy importante que el pueblo de México sepa quién es quién... No tiene por qué victimizarse porque ni estamos pensando poner -no, nosotros no somos como ellos- como el desafuero del presidente López Obrador, pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, las solicitudes de Téllez están mal y aseveró que “las disputas que hay en México se resuelven en México”.

Lilly Téllez denuncia supuestas amenazas de Claudia Sheinbaum por sus “denuncias”

La senadora del PAN Lilly Téllez aseguró en entrevista para Rachel Campos-Duffy en Fox News que “tiene miedo por su vida”.

De acuerdo con la senadora, la presidenta Claudia Sheinbaum la ha amenazado con “expulsarla” de la Cámara de Senadores por su postura a favor de una posible intervención del gobierno de Estados Unidos en México.

Asimismo, aseguró que las amenazas desde la presidencia incluyen “meterla a la cárcel” por sus denuncias hechas en entrevistas para el medio Fox News y hablar sobre la realidad de los cárteles del narcotráfico en México.