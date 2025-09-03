Luisa Alcalde, dirigente de Morena, asegura que México coopera con Estados Unidos sin subordinación, lo cual ha dado resultados.

Lo anterior lo manifestó luego de condenar la petición de la oposición sobre una intervención de Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

Luisa Alcalde destaca resultados de la colaboración México-Estados Unidos sin subordinación

En el marco de la llegada a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, Luisa Alcalde habló sobre la colaboración bilateral durante una conferencia de prensa desde Zacatecas hoy martes 2 de septiembre.

La dirigente de Morena resaltó los avances que ha habido gracias a las mesas de trabajo y coordinación entre México y Estados Unidos, principalmente en materia de:

migración

seguridad

tráfico de fentanilo

trasiego de armas

De esta manera, Luisa Alcalde recalcó que los avances se dan gracias a una coordinación y cooperación con Estados Unidos que se mantiene, pero sin subordinación y en total respeto a la soberanía de México.

“Ahorita hay muy buena coordinación con Estados Unidos (...) Coordinación sí, subordinación no (...) En el tema migratorio se han logrado muy buenos avances, en el tema de seguridad se han logrado buenos avances, en el tema de fentanilo. Se ha venido avanzando a través de mesas de coordinación”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena (DASSAEV TÉLLEZ ADAME / CUARTOSCURO)

Luisa Alcalde tunde a la oposición por pedir intervención de Estados Unidos

Al resaltar la importancia de la coordinación entre México y Estados Unidos, Luisa Alcalde condenó la postura de la oposición que solicita la intervención estadounidense en el país para atender temas de seguridad.

Luisa Alcalde sostuvo que la solución es atender las principales problemáticas de importancia bilateral pero a través de la coordinación, y no mediante la subordinación.

“Todo eso se tiene que atender con coordinación, no estamos de acuerdo con la visión de algunos líderes de la oposición que le piden a un gobierno extranjero que intervenga en nuestro país. ¿Qué es eso? Quisieran que eso sucediera, qué grave”. Luisa Alcalde

La dirigente de Morena no dio nombres, pero señaló que la petición viene de representantes en la Cámara de Senadores, como es el caso de Lilly Téllez: “Eso no es ser un digno representante de los mexicanos”, dijo.

Además resaltó que la estrategia de Claudia Sheinbaum ha dado resultados, ya que la presidenta tiene el 80% de la aprobación del pueblo mexicano.

