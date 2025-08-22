La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, lanzó una crítica a Lilly Téllez luego de que la senadora del PAN pidió que se concrete la intervención de Estados Unidos en México.

Fue a través de una entrevista con la cadena de noticias estadounidense, Fox News, que la integrante de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores, llamó a un acto de intervencionismo.

Luego de las polémicas declaraciones que hizo Lilly Téllez, la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Luisa Alcalde, le respondió al lanzarle una dura crítica.

Luisa Alcalde (Cuartoscuro / Margarito Pérez Retana)

Luisa Alcalde critica a Lilly Téllez tras llamados a la intervención de Estados Unidos en México

Durante una entrevista con la cadena de noticias, Fox News, Lilly Téllez aseveró que la ayuda de Estados Unidos para combatir a los cárteles de la droga en México sería “absolutamente bienvenida”.

Así lo aseveró la senadora panista al aseverar de forma unilateral que la postura a favor de la intervención de Estados Unidos en México, es el “sentir de la mayoría de los mexicanos”.

Ante las afirmaciones que Lilly Téllez hizo pese a no existe evidencia pública o encuestas que respalden sus palabras, Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, le respondió con una dura crítica.

En conferencia de prensa desde el estado de Hidalgo, Luisa Alcalde salió en defensa de la presidenta Claudia Sheinbaum ante las “calumnias” que dijo, se le han lanzado desde la oposición.

Al expresarle su respaldo, calificó como “increíble” que la oposición prefiera “entregar” la patria antes que defenderla, en referencia clara a la petición que previamente hizo Lilly Téllez.

Sobre la legisladora del PAN, Luisa Alcalde aseguró que lejos de ser “una digna representante” de México, ha demostrado con sus declaraciones que es capaz de traicionar a la patria.

Y es que la dirigente nacional de Morena indicó que si bien puede y de hecho hay espacio para los desacuerdos, el deber que se tiene que anteponer es el de la defensa de la soberanía nacional.

“Cuando se trata de defender al pueblo de México y la soberanía, se cierran filas y hay unidad” Luisa Alcalde

La Presidenta @Claudiashein no está sola frente a las calumnias y el odio de la oposición vendepatrias. Lo de la señora @LillyTellez no tiene nombre: ¿rogar por la intervención extranjera a costa del interés nacional?



La senadora tendrá que esperar impaciente el juicio del… pic.twitter.com/fa8AbcAwki — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) August 22, 2025

Luisa Alcalde arremete contra Lilly Téllez: “no hay nadie que odie más a México” que la senadora

Siguiendo con su crítica contra Lilly Téllez por los llamados a la intervención de Estados Unidos en México que ha hecho la senadora, Luisa Alcalde desestimó las acusaciones de la legisladora panista.

Lo anterior debido que sostuvo que las quejas de Lilly Téllez sobre supuestos actos de censura en su contra son falsos, pues nunca se la callado y goza plenamente de su libertad de expresión.

Tras aseverar que de la boca de la legisladora blanquiazul salen puras mentiras, Luisa Alcalde se dijo segura de que por sus dichos, es evidente que no hay nadie que odie más a México que Lilly Téllez.

Además recordó que la senadora es plurinominal, y justo por eso la reforma electoral plantea eliminar dicha figura, pues perfiles como el de la sonorense son impuestos por las dirigencias partidistas.

Luego de resaltar que figuras como Lilly Téllez no están en su cargo por respaldo popular, Luisa Alcalde afirmó que tanto la senadora como su compañero Ricardo Anaya, se están escondiendo en el fuero.

Pese a ello, Luisa Alcalde indicó que el pueblo evalúa a los servidores públicos todos los días, razón por la que se dijo confiada de que a Lilly Téllez ya se le juzga y la historia hará lo mismo en un futuro.