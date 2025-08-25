La senadora del PAN, Lilly Téllez, se echó para atrás y aseguró que nunca pidió la intervención de Estados Unidos en México durante una entrevista con Fox News, pese a sus explícitas declaraciones para esta cadena estadounidense.

En fechas recientes, Lilly Tellez dijo para Fox News que es “absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México”, lo cual fue duramente criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera del 22 de agosto.

La mandataria federal dijo que no es menor el caso de la senadora del PAN al solicitar la intervención de Estados Unidos en un medio extranjero, además de compararla con los conservadores que solicitaron el segundo imperio en la historia de México, encabezado por Maximiliano de Habsburgo, de forma paralela al gobierno de Benito Juárez.

"Maximiliano Íntimo". El emperador y su corte. 1905. (Casa Morton Subastas.)

Lilly Téllez dice que solo pidió “ayuda” de Estados Unidos pero nunca una intervención en México

Hoy 25 de agosto, Lilly Téllez rechazó haber pedido una intervención de Estados Unidos en México. En entrevista para Grupo Fórmula con Azucena Uresti, la senadora del PAN dijo que solo pidió “ayuda” de este país contra el narcotráfico.

Azucena Uresti: A ver, senadora, ¿está usted pidiendo así, claramente, la intervención como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, la intervención de Estados Unidos en México?

“No y me llama mucho la atención que sean tan ignorantes del lenguaje Claudia Sheinbaum. Yo dije que es bienvenida la ayuda, y lo sostengo, y lo he dicho antes. Y lo sostengo además porque es mi deber como senadora expresar lo que siente la gente en México, que necesitamos ayuda contra los cárteles”. Lilly Téllez

Azucena Uresti se sumó al parafraseo de Lilly Téllez, señalando que la senadora del PAN no uso la palabra “intervención” en Fox News, sino el término “ayuda”.

“Yo he escuchado la palabra ayuda o colaboración pero Morena lo está manejado como una intervención. Como si usted anduviera por los medios de comunicación estadounidenses pidiendo una intervención militar física al territorio mexicano, y eso sería inaceptable para todos”. Azucena Uresti

Lilly Téllez dice que no pidió una intervención de Estados Unidos en México pese a sus declaraciones; “eso es falso”, insistió

Luego de lo anterior, Azucena Uresti instó a Lilly Téllez a posicionarse a favor o en contra de una intervención de Estados Unidos en México, tras pedir “ayuda” a dicho país para combatir a los cárteles del narcotráfico; “eso sería inaceptable para todos, incluso usted, supongo, senadora...”, dijo Uresti.

“Claro, eso es falso. También Morena ha hablado de cooperación y de ayuda. Acabamos ver que la semana pasada o antepasada, pidieron la ayuda de un dron para que sobrevolara una parte de México”. Lilly Téllez

“Entonces cuando solicita ayuda Morena no está mal, y cuando la solicito yo sí”, afirmó la senadora del PAN, quien además señaló a Claudia Sheinbaum de decir “palabras para afuera”.

“Lo que sucede es que Sheinbaum es de palabras para afuera, es una simulación, es nada más ayuda pero un poquito. Nada más para justificarse ante el gobierno estadounidense”. Lilly Téllez

Claudia Sheinbaum rechaza desafuero de Lilly Téllez por pedir intervención de Estados Unidos en México

Hoy 25 de agosto, en su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum le pidió a Lilly Téllez no victimizarse, luego de que en reiteradas ocasiones afirmó que la presidenta busca su desafuero como senadora.

“No tiene que victimizarse porque nosotros no somos como ellos, como el desafuero del presidente López Obrador, pero sí es importante que el pueblo de México sepa quién es quién y qué dicen”. Claudia Sheinbaum

En este sentido, esto fue lo que dijo la senadora del PAN en entrevista con Azucena Uresti:

“La orden de Sheinbaum fue que se empezara a dar a conocer mi posible desafuero para ver qué reacciones mediáticas, de la gente (...) Lo que quieren es callarme pero yo no voy a dar un paso atrás”. Lilly Téllez

“Es que también son muy torpes, Sheinbaum es muy muy torpe”, dijo para insistir en que solo pidió “ayuda” de Estados Unidos, por lo que según ella y Azucena Uresti esto no sería un eufemismo o adorno para solicitar una “intervención”.