Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena, señaló que el movimiento rechaza por completo la “Ley Gobernadora” de San Luis Potosí y Nuevo León, ya que sería inconstitucional.

Durante una breve entrevista, Luisa Alcalde dijo que no está de acuerdo con que se legislen leyes para favorecer a familiares en las elecciones, pues el pueblo tiene derecho a elegir con libertad.

Luisa Alcalda rechaza la “Ley Gobernadora” de San Luis Potosí (Cuartoscuro )

Luisa Alcalde revela que Morena prepara una acción de inconstitucional contra “Ley Gobernadora” de San Luis Potosí

Luisa Alcalde anunció que Morena prepara una acción de inconstitucional contra “Ley Gobernadora” que se ha impulsado en los congresos de San Luis Potosí y Nuevo León.

“No estamos de acuerdo (...) estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad”. Luisa Alcalde, dirigente nacional de Morena

La “Ley Gobernadora” obliga que en las elecciones de 2027 solo se postulen mujeres candidatas, lo que se ha señalado como una iniciativa para favorecer a las esposas de estos estados:

Pese a que esta ley se lanzó con el aparente objetivo de garantizar la paridad de género, Luisa Alcalde señaló que se trata de algo inconstitucional, pues el pueblo no podría elegir con libertad.

Luisa Alcalde rechazó la “Ley Gobernadora” y reafirmó que Morena no llevará “familiares en la boleta” aunque la reforma contra el nepotismo se aplique hasta las elecciones de 2030.

Cabe mencionar que Claudia Sheinbaum ya solicitó a Arturo Zaldívar, coordinador general de Político y Gobierno, que revise la constitucionalidad de la “Ley Gobernadora” de San Luis Potosí.