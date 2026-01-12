Luis Cárdenas aclara cuál será su futuro en MVS luego de las especulaciones que se han generado tras la salida de Manuel López San Martín.

A través de sus redes sociales, Luis Cárdenas reveló si es que también dejará MVS en este 2026.

Esto dijo Luis Cárdenas sobre su futuro en MVS tras la salida de López San Martín

La salida de López San Martín de MVS ha generado varias especulaciones sobre el futuro de varios se sus colaboradores y los cambios que habría para este año.

Luis Cárdenas aclara su futuro en MVS tras la salida de López San Martín (@LuisCardenasMx / X )

Para evitar más chismes sobre su futuro laboral, Luis Cárdenas aclaró si es que también saldrá de MVS y qué pasará con su programa en este 2026.

En su cuenta de X, Luis Cárdenas desmintió que vaya a salir de MVS, de hecho, compartió que arrancan el 2026 con varios cambios para sorprender a su audiencia.

“Lamento informarle a esta cuenta (y sus verdaderos dueños) que es totalmente falso. De hecho, arrancamos 2026 con nuevos colaboradores y secciones para nuestra audiencia” Luis Cárdenas

De manera contundente, Luis Cárdenas compartió que sigue siendo parte de la familia de MVS y se encuentra muy agradecido con la oportunidad que le dan.

Cabe recordar que podrás escuchar a Luis Cárdenas de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana en MVS.

Así se anunció la salida de López San Martín de MVS

Los rumores sobre una presunta salida de Luis Cárdenas de MVS, aumentaron tras confirmarse que López San Martín ya no seguiría en la cadena.

MVS confirmó que su relación profesional con López San Martín había llegado a su fin luego de una evaluación de resultados.

La cadena destacó que empezará una nueva etapa enfocada en otros formatos que serán parte “de un proceso de evolución y fortalecimiento de contenidos”.

MVS compartió que para este año apostarán por un nuevo perfil “informativo ágil y dinámico” que pueda responder a las necesidades de su audiencia.

Por último, le agradecieron a López San Martín por el tiempo en el que estuvo colaborando con ellos.