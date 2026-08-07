Ana Francisca Vega suena como la periodista encargada de asumir el relevo de Luis Cárdenas en el noticiero matutino de Noticias MVS, según rumores.

Lo anterior, luego de que Luis Cárdenas diera a conocer su salida de Noticias MVS tras más de diez años al aire a través de la estación 102.5 FM.

¿Ana Francisca Vega asumirá el lugar de Luis Cárdenas en Noticias MVS? Esto se sabe

Según los rumores, Ana Francisca Vega sería la periodista elegida por la cadena Noticias MVS para asumir el espacio que dejará Luis Cárdenas tras confirmarse su salida.

De acuerdo con el conductor, su última aparición en Noticias MVS tendrá lugar el viernes 7 de agosto de 2026, por lo que agradeció la compañía del público por más de una década.

Derivado de esta situación, el rumor sugiere que Ana Francisca Vega será la nueva conductora del noticiero matutino de Noticias MVS desde el lunes 10 de agosto de 2026, asumiendo así el espacio a la brevedad.

Ana Francisca Vega (Noticieros Televisa)

Actualmente, Ana Francisca Vega se desempeña como locutora del noticiero vespertino dentro de la misma cadena, por lo que solo recorrería su participación.

No obstante, hasta el momento tanto Noticias MVS como la propia periodista no han confirmado esta situación, por lo que quizá habrá que esperar a que finalice la última transmisión de Luis Cárdenas.