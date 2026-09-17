Los padres de Claudia Tacoronte viajan a México para recibir los restos de su hija, la estudiante española de 21 años de edad asesinada en Cuautla, Morelos, el pasado sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con la información, el cuerpo de Claudia Tacoronte permanece en el Centro de Emergencias y Medicina Legal (CEMEFO) de Temixco, donde se espera la llegada de sus padres.

Padres de Claudia Tacoronte llegan a México para recibir los restos de su hija

Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía de Morelos, informó que los padres de Claudia Tacoronte arribarían este jueves 17 de septiembre a México, según lo notificado por el cónsul de España.

Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía de Morelos (cortesía)

Sin embargo, Fernando Blumenkron señaló que será hasta el viernes 18 de septiembre cuando los padres de Claudia Tacoronte lleguen a la Fiscalía de Morelos para identificar y recibir el cuerpo de su hija.

Isabel Aguilera y Valentín Tacoronte viajan a México desde Santa Brígida, donde hace cerca de tres semanas se despidieron de su hija Claudia, quien realizaba un intercambio en la Universidad de Morelos.

La Fiscalía de Morelos investiga el asesinato de Claudia Tacoronte como feminicidio y ha señalado que se mantienen abiertas distintas líneas de investigación. Ya se busca a Francisco Javier “N” por presunto feminicidio.

El caso ha generado muestras de solidaridad en México y España, así como llamados de estudiantes y autoridades universitarias para esclarecer el asesinato y garantizar justicia para Claudia Tacoronte.