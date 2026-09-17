Vicente López Rodea fue un empresario mexicano que presidió el Consejo de Administración de Grupo La Costeña y perteneció a la familia fundadora de la compañía. También fue consejero, socio y fundador de la Cámara Nacional de la Industria de Conservas Alimenticias (CANAINCA).

Vicente López Rodea murió el 16 de septiembre de 2026.

Vicente López Rodea murió el 16 de septiembre de 2026 (Especial)

¿Quién fue Vicente López Rodea?

Vicente López Rodea fue integrante de la familia detrás de La Costeña, empresa fundada en 1923 por su padre, Vicente López Resines.

La historia de la compañía comenzó cuando Vicente López Resines adquirió una tienda de abarrotes llamada La Costeña en la Ciudad de México. El negocio comenzó a comercializar chiles en vinagre y posteriormente evolucionó hasta convertirse en una empresa dedicada a la producción de alimentos en conserva.

Vicente López Rodea participó durante décadas en la conducción y expansión del negocio familiar. Además, era presidente del Consejo de Administración de Grupo La Costeña, además de figurar como integrante del Consejo Mexicano de Negocios.

¿Qué edad tenía Vicente López Rodea?

De acuerdo con algunos medios de comunicación, Vicente López Rodea en 2025 tenía 76 años, sin embargo, no se conoce su fecha de nacimiento.

¿Vicente López Rodea tenía hijos?

Vicente López Rodea sí tiene hijos, de hecho, durante la celebración por el centenario de La Costeña, se documentó la presencia de sus hijos Juan Carlos López Abad y Federico López Otegui.

¿Qué estudios tenía Vicente López Rodea?

Vicente López Rodea no especificaba sobre sus estudios, por lo que se desconoce.

¿En qué trabajó Vicente López Rodea?

La mayor parte de la trayectoria profesional de Vicente López Rodea estuvo vinculada con Grupo La Costeña, empresa familiar dedicada a la producción y comercialización de alimentos en conserva.

Durante su carrera ocupó la presidencia del Consejo de Administración de Grupo La Costeña y participó en la consolidación y expansión del negocio.

Además de su actividad empresarial, Vicente López Rodea fue consejero, socio y fundador de CANAINCA, organismo que representa a empresas mexicanas dedicadas a la producción y empaque de alimentos procesados.

Su trayectoria estuvo ligada a una familia con una importante presencia en la industria alimentaria mexicana. Su hermano, Eugenio López Rodea, siguió una ruta empresarial independiente y fundó en 1961 la empresa que posteriormente se convertiría en Grupo Jumex.