Este jueves 17 de septiembre se dio a conocer la muerte Anay Beltrán Reyes, diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito 8 de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México.

Tenía 44 años y se encontraba en funciones de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados; hasta el momento no se han dado detalles sobre el deceso.

Sin embargo, familiares de la legisladora habrían comentado que su muerte fue por complicaciones de salud derivados de una enfermedad (cáncer de páncreas) que le fue diagnosticada apenas hace unas semanas.

Muere Anay Beltrán Reyes ,diputada de Morena (Especial )

Bancada de Morena expresa sus condolencias por la muerte de Anay Beltrán Reyes

Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, confirmó la muerte de Anay Beltrán Reyes, vía redes sociales.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, Diputada Federal Dtto. 8 Tultitlán, quien fuera también amiga y compañera de lucha de #morena.Mi solidaridad para su familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz, querida Anay” Higinio Martínez Miranda

Reacciones a la muerte de Anay Beltrán Reyes, diputada de Morena (@higinio_mtz /X)

Posteriormente, Ricardo Monreal hizo lo propio. El diputado reconoció a la legisladora por su inteligencia, compromiso, honestidad y trabajo por el Estado de México y por México.

“Dejaron una huella que perdurará“, señaló a la par que expresó el pésame a su familia.

Ricardo Monreal lamenta la muerte de la diputada Anay Beltrán Reyes (@RicardoMonrealA / X)

A ellos se unieron Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, y el legislador Pedro Zenteno Santaella.

LXVI Legislatura suma cuatro diputados muertos

Con Anay Beltrán Reyes, la LXVI Legislatura suma cuatro diputados muertos:

Zenyazen Escobar García, exmiembro de la Cámara de Diputados de México

Héctor Melesio Cuén, exsecretario de Salud de Sinaloa

Benito Aguas Atlahua, exmiembro de la Cámara de Diputados de México

Apenas una semana atrás, con base a este registro y a poco de la muerte de Zenyazen Escobar, el legislador de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, se refirió a la LXVI Legislatura como la más violenta desde el México posrevolucionario.