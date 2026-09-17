Este jueves 17 de septiembre se dio a conocer la muerte Anay Beltrán Reyes, diputada federal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por el Distrito 8 de Tultitlán de Mariano Escobedo, Estado de México.
Tenía 44 años y se encontraba en funciones de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados; hasta el momento no se han dado detalles sobre el deceso.
Sin embargo, familiares de la legisladora habrían comentado que su muerte fue por complicaciones de salud derivados de una enfermedad (cáncer de páncreas) que le fue diagnosticada apenas hace unas semanas.
Bancada de Morena expresa sus condolencias por la muerte de Anay Beltrán Reyes
Higinio Martínez Miranda, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, confirmó la muerte de Anay Beltrán Reyes, vía redes sociales.
“Lamento profundamente el fallecimiento de Anay Beltrán Reyes, Diputada Federal Dtto. 8 Tultitlán, quien fuera también amiga y compañera de lucha de #morena.Mi solidaridad para su familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz, querida Anay”Higinio Martínez Miranda
Posteriormente, Ricardo Monreal hizo lo propio. El diputado reconoció a la legisladora por su inteligencia, compromiso, honestidad y trabajo por el Estado de México y por México.
“Dejaron una huella que perdurará“, señaló a la par que expresó el pésame a su familia.
A ellos se unieron Azucena Cisneros Coss, presidenta municipal de Ecatepec, y el legislador Pedro Zenteno Santaella.
LXVI Legislatura suma cuatro diputados muertos
Con Anay Beltrán Reyes, la LXVI Legislatura suma cuatro diputados muertos:
- Zenyazen Escobar García, exmiembro de la Cámara de Diputados de México
- Héctor Melesio Cuén, exsecretario de Salud de Sinaloa
- Benito Aguas Atlahua, exmiembro de la Cámara de Diputados de México
Apenas una semana atrás, con base a este registro y a poco de la muerte de Zenyazen Escobar, el legislador de Movimiento Ciudadano, Sergio Gil Rullán, se refirió a la LXVI Legislatura como la más violenta desde el México posrevolucionario.
”Su nombre se une de manera trágica al nombre de Héctor Melesio Cuén, al nombre de nuestro compañero, también diputado veracruzano, Benito Aguas, y con ello convierte de manera lamentable a esta legislatura en la legislatura más violenta desde el México posrevolucionario, siendo la que más ha tenido que lidiar con la pena y el dolor de sus propios integrantes”Sergio Gil Rullán