La atleta australiana Joanna Wietrzyk decidió renunciar al primer lugar que obtuvo en la competencia HYROX de Pekín después de la polémica provocada por un incidente de incontinencia durante la prueba.

La campeona mundial de la categoría Pro Woman emitió un mensaje de disculpa dirigido a los asistentes, organizadores y competidores, en el que reconoció que debió abandonar la pista cuando ocurrió el problema.

La decisión llegó tras las críticas que surgieron en redes sociales y entre participantes, quienes cuestionaron que continuara compitiendo y conservara el triunfo pese a lo ocurrido.

Comunicado de Joanna Wietrzyk sobre su incidente en HYROX China (traducido). (@joannawietrzyk)

Joanna Wietrzyk se disculpa tras su incidente en HYROX China; renuncia al primer lugar que obtuvo

La atleta Joanna Wietrzyk compitió en HYROX en Pekín, China obteniendo el primer lugar y reforzando su título como campeona del mundo en Pro Woman. Sin embargo, esta vez su desempeño dio mucho de qué hablar.

Joanna Wietrzyk vivió un episodio de incontinencia estomacal durante la competencia, pero pese a que la atleta tuvo este momento de diarrea en la pista, siguió compitiendo como si nada pasara.

Ante ello y tras quejas del público por lo antihigiénico, anti moral e incluso las complejidades que enfrentaron el resto de los competidores, Wietrzyk decidió renunciar al primer lugar que obtuvo en China.

Con un comunicado, la atleta pidió disculpas a China, espectadores y competidores, asegurando que inició la competencia porque no tenía ningún malestar.

Sin embargo, a este momento dijo lamentar “el no haberme salido de la pista”, por lo que asumiendo las consecuencias de sus actos, decide entregar el primer lugar que obtuvo.

“Tras reflexionar, he decidido retirarme retroactivamente de la carrera y renunciar a los puntos que gané”. Joanna Wietrzyk, atleta.

Joanna Wietrzyk también agradeció las palabras de de aliento que ha recibido, así como el apoyo tras el bochornoso momento.

Sin embargo, aclaró que también tomó la decisión de darse un tiempo “para recuperarme, reflexionar y cuidar a mí misma”.

Comunicado de Joanna Wietrzyk sobre su incidente en HYROX China (traducido). (@joannawietrzyk)

Joanna Wietrzyk se burló de su victoria en HYROX China antes de disculparse

La victoria de Joanna Wietrzyk en HYROX China se vio rodeada de polémica no solo hacia la atleta, sino también hacia la organización, pues acusaron que por el patrocinio de Puma a ella y el evento, se le permitió continuar pese a la incontinencia fecal que tuvo.

Incluso, se criticó que siendo HYROX una competencia en donde no se puede ni escupir ni tirar agua en la pista, se permitiera que Joanna Wietrzyk conservara su primer lugar.

A esto se le sumó el que Joanna Wietrzyk compartió una fotografía de su victoria y mencionó “una victoria es una victoria” mofándose del momento. Sin embargo, horas después eliminó su post.