Desde el 3 de diciembre de 2025, en el pleno de la Cámara de Diputados de México se discute la Ley General de Aguas, pero la sesión se ha extendido de manera maratónica.

Reporteros de la fuente legislativa como Leti Robles de la Rosa exponen que esta sesión donde se discute por la Ley General de Aguas en lo particular ya rompió récord de duración.

La Ley General de Aguas fue aprobada en lo general con 328 votos a favor, 5 abstenciones y 131 en contra. No obstante, en el pleno se discuten reservas y se registraron alrededor de 50 oradores antes de su aprobación en lo particular.

La sesión en la Cámara de Diputados supera las 21 horas y contando por la Ley General de Aguas

De acuerdo con la reportera Leti Robles de la Rosa, la maratónica sesión por la Ley General de Aguas, lleva activa más de 21 horas en la Cámara de Diputados.

Por la cuál ya se rompió un récord de una sesión de pleno continuó, el que tenía anteriormente la Cámara de Senadores con 20 horas y 30 minutos que se dio entre un 10 y 11 de diciembre de 2013.

Hasta ahora los diputados que siguen discutiendo en lo particular la Ley General de Aguas llevan más de 21 horas, esto según el conteo de la reportera al corte de las 11:50 horas de hoy jueves 4 de diciembre.

Mientras que la discusión sigue activa al corte de las 12:30 horas la sesión del pleno de la Cámara de Diputados por esta Ley General de Aguas que tuvo varias protestas a su alrededor lleva más de 23 horas.

Aunque la reportera señala que el récord de una sesión más larga para la discusión de una ley lo tiene también la Cámara de Senadores con 43 horas 50 minutos para aprobar la reforma energética, primero de 23:20 horas en comisiones y 20:30 horas en el pleno.