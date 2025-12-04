Senado alista aprobación exprés de la nueva Ley General de Aguas

Ante la aprobación de la Cámara de Diputados a la nueva Ley General de Aguas, el Senado alista aprobación exprés.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, la intención de Morena y asociados es aprobar la reforma a la Ley General de Aguas sin cambios, con dispensa de trámites y sin que pase primero por comisiones.

Revelan que el Senado prevé la aprobación exprés de la nueva Ley General de Aguas

El jueves 4 de diciembre el Senado de la República prevé aprobar la nueva Ley General de Aguas mediante un procedimiento exprés.

La iniciativa, que cuenta con la aprobación en lo general y lo particular de la Cámara de Diputados, espera pasar por el Senado sin cambios, con dispensa de trámites y sin que pase primero por comisiones.

De acuerdo con la reportera Sara Pablo, la sesión del pleno del Senado tuvo un retraso de tres horas con la asistencia de 74 legisladores.

Resaltó que la intención de Morena y asociados es aprobar la reforma a la Ley General de Aguas en fast track.

Aunque había amenaza de bloqueo por la nueva Ley General de Aguas, al final no se registró ninguna manifestación en las inmediaciones del Senado.

Revelan ausencia de los Senadores en el pleno ante la espera de la minuta de la nueva Ley General de Aguas

Sara Pablo reportó que mientras llega la minuta de la Cámara de Diputados, los Senadores estarían haciendo tiempo presentando iniciativas que en su gran mayoría no van a hacer aprobadas.

La reportera destacó que aunque el tablero electrónico marca 100 senadoras y senadores presentes, apenas hay una docena de legisladores en el pleno.

Esta información fue confirmada por la periodista Leti Robles de la Rosa quien exhibió que en el tablero se informó de 97 senadores, pero en la realidad solo había 17 en el pleno.

Además, reveló que inició un receso en el pleno de Senado hasta las 16:00 horas.

Se espera que en este momento la Cámara de Senadores cuente con la minuta de la nueva Ley General de Aguas y se pueda aprobar de manera exprés.