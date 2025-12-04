Campesinos esperaban la mañana del 4 de diciembre ser recibidos por Adán Augusto López, pero aún está en duda porque él no se habría comprometido a nada.

Adán Augusto López habría pactado conversar con campesinos sobre la Ley de Aguas

En entrevista con Azucena Uresti, Eraclio Rodríguez del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) aseguró que logró una reunión con Adán Augusto López.

Bloqueos por Ley de Aguas Nacionales (Manuel Sánchez)

Sin embargo, señaló que estaba a la espera de que le confirmaran la hora en que podía ver al senador adviertiendo que deseaba que la Ley de Aguas no pasara al Senado y fuera aprobada inmediatamente.

“Ya tenemos una reunión más tarde con Adán Augusto para ir viendo este tema [de las inquietudes sobre la Ley de Aguas]”. Eraclio Rodríguez del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

Sin embargo, mientras el debate en la Cámara de Diputados sobre la Ley de Aguas avanzaba, se informó que pudieron haber engañado a los campesinos que buscaban externar su preocupación a Adán Augusto López.

Según la reportera Leti Robles en realidad no hubo un compromiso por el senador para escucharlo y modificar “la minuta de los Diputados en materia de agua”.

Por otra parte, aseguró que Adán Augusto López sí habló de una reunión, pero al terminar la sesión en el Senado de la República, y eso sin confirmar que los atendería.

Adán Augusto López asegura que sí se oyeron a campesinos ante la Ley de Aguas

Ante el desconocimiento a que Adán Augusto López fuera a atender a los campesinos, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cerró las puertas asegurando que ya habían sido atendidos.

El senador aseguró que antes de que la Ley de Aguas pasara a los diputados, los campesinos habían sido escuchados en mesas de trabajo sobre el tema.

Asimismo, Adán Augusto López señaló que las inquietudes de campesinos habían sido atendidas y que confiaban en lo que Diputados estaban aprobando.

“Se ha trabajado muy bien en la Cámara de Diputados. Se abrió un foro que contempló foros, consultas. Entonces nosotros con lo que se ha aprobado hasta este momento estamos conformes (...) yo creo que ya fueron atendidas todas las demandas [de campesinos]”. Adán Augusto López, senador.