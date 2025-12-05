Alejandro Moreno reafirma que el PRI votará en contra de la Ley de Aguas en el Senado

Alejandro Moreno reiteró que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votará en contra de la Ley de Aguas Nacionales que se discute en la Cámara de Senadores.

Este jueves 4 de noviembre se discute la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que ha generado grandes críticas y bloqueos de agricultores, y anticipó que el PRI votará en contra.

El senador Alejandro Moreno señaló que la Ley de Aguas “es una imposición y un robo descarado” a los agricultores, cuyas inquietudes y necesidad ignoraron al aprobar la reforma.

Alejandro Moreno reiteró que la bancada del PRI volverá a votar en contra de la Ley de Aguas Nacionales tal como lo hizo en la Cámara de Diputados, demostrando la defensa al campo.

Cabe mencionar que la Ley de Aguas Nacionales se discute hoy en el Senado y, pese al voto en contra del PRI, es muy posible que la reforma se apruebe por la mayoría calificada de Morena y aliados.