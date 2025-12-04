Campesino de Chihuahua acusó a la diputada Lilia Aguilar del Partido del Trabajo (PT) de traicionarlos tras apoyar la Ley de Aguas.

Ciudadanos dedicados al campo como Javier Jurado Rodríguez, tomaron el micrófono en el Senado de la República para acusar a la diputada de su estado de traición.

Campesinos acusan a Lilia Aguilar, diputada del PT, de traicionarlos en la Ley de Aguas

En el pleno de la Cámara de Diputados se está discutiendo la Ley de Aguas Nacional y la Ley General de Aguas en lo particular y sus reservas, pero se cree que este 3 de diciembre pasará a la Cámara de Senadores.

Sin embargo, el que se haya aprobado en comisiones y esté a punto de pasar a la Cámara de Senadores, ha llevado a los campesinos a exponer su decepción ante los servidores públicos.

Javier Jurado Rodríguez, campesino de Chihuahua, fue uno de los que tomó el micrófono para acusar a la diputada del PT, Lilia Aguilar de traicionarlos con la Ley de Aguas.

Según sus argumentos, los diputados cambiaron en una hora lo que ya habían pactado con agricultores que se quedaría en la Ley de Aguas. A ello se le suma que Lilia Aguilar no se opuso a los cambios.

“Mi paisana [Lilia Aguilar] nos traicionó, no nada más nos traicionó ¡nos mintió! dijeron que iba a ser el papel como estaba reformado y resulta que en una hora lo cambiaron y eso no se vale”. Javier Jurado Rodríguez, campesino de Chihuahua.

Ante ello, la diputada del PT no se ha pronunciado, pero sí ha compartido la pelea que hubo en el pleno con el Partido Acción Nacional (PAN) mientras de discutía la Ley de Aguas.

La diputada Lilia Aguilar formó parte de la mesa de diálogo con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) el 3 de diciembre, antes de que las comisiones aprobaran la Ley de Aguas.