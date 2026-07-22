Ley General contra el Feminicidio llega al Congreso: claves y qué cambia

La Comisión Permanente recibió la mañana de este miércoles 22 de julio la Ley General contra el Feminicidio, enviada por Presidencia.

Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, fue quien informó que recibieron la iniciativa para la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

Entre los cambios de la Ley contra el Feminicidio está el homologar las sanciones en los 32 estados y añadir el acoso digital o agresiones como pruebas para tipificar el delito.

Ley General contra el Feminicidio: claves y qué cambia la iniciativa

Como había adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum, la Ley General contra el Feminicidio plantea diversos cambios, entre ellos, homologar los protocolos de investigación y sanciones en los 32 estados.

Así como establecer que el Ministerio Público investigue las muertes violentas de cualquier mujer como feminicidio, con protocolos especializados y coordinación institucional, ya que se fortalecerán las capacidades ministeriales.

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También se incluirían 19 agravantes como la vulneración, actividad o identidad de la víctima, el objeto con el que se perpetró el delito así como el contexto del crimen, por ejemplo, si fue en presencia de los hijos.

Asimismo, establecería los derechos de las víctimas indirectas, ya que la Ley contra el Feminicidio plantea crear un registro nacional de huérfanos para garantizar la atención integral.

La iniciativa de la Ley General contra el Feminicidio ya está disponible en la página del Senado, como se establece en el orden del día de este miércoles 22 de julio, debido a su llegada al recinto.

Ley General contra el Feminicidio llega al Congreso: lo que sigue para la iniciativa

Laura Itzel Castillo compartió el oficio con fecha del 21 de julio de 2026 para notificar la llegada de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General contra el Feminicidio para su discusión en el Senado.

Para ello, Laura Itzel Castillo señaló que la iniciativa para la Ley contra el Feminicidio será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género, sin mencionar una posible fecha de discusión.

De manera previa, la misma senadora había mencionado que la iniciativa se discutiría en el próximo periodo de sesiones ordinarias de manera urgente; es decir, en septiembre.