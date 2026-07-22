La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó el asesinato del periodista, columnista y analista político, Francisco Alejandro Leyva, quien fue baleado la mañana del 22 de julio de 2026 en Oaxaca.

Mediante un comunicado, la FGEO informó haber iniciado una investigación como parte del proceso penal por homicidio doloso a fin de esclarecer este lamentable hecho y fincar responsabilidades.

En el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, se encuentra personal pericial y agentes de investigación para procesar el lugar.

De manera coordinada con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, el Ministerio recaba todos los indicios físicos y balísticos necesarios. Como parte de las labores, se analizan imágenes registradas por cámaras del sistema C5.

“Se cuenta con inteligencia videográfica fundamental que ha sido integrada a la investigación para agilizar la captura de los responsables” Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Con el objetivo de llevar a cabo un proceso serio, profesional y transparente, agotando todas las líneas de investigación y con ello esclarecer los hechos, la Fiscalía de Oaxaca solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión.

Fiscalía de Oaxaca inicia una investigación por asesinato del periodista Alejandro Leyva (@FISCALIA_GobOAx / X)

¿Qué se sabe del asesinato de Francisco Alejandro Leyva?

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, Francisco Alejandro Leyva murió asesinado mientras desayunaba en un puesto de comida situado en el fraccionamiento La Esmeralda, en Oaxaca.

A Francisco Alejandro Leyva, dos hombres abordo de una motocicleta, le dispararon en repetidas ocasiones.

El periodista oaxaqueño murió en el lugar a causa de las lesiones causadas por un arma de fuego.

A horas de su muerte, el gremio periodístico recordó que el comunicador, meses antes, denunció presuntos actos de hostigamiento y acoso por parte de autoridades estatales.