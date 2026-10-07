La Ley de Economía Digital de la presidenta Claudia Sheinbaum fue turnada al Senado luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.

La Ley que busca disminuir el dinero efectivo e impulsar los pagos digitales fue aprobada por 327 votos a favor, 122 en contra y 0 abstenciones.

Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, al presentar el dictamen, dijo que la nueva Ley de Economía Digital es de vanguardia e innovadora.

Características de Ley de Economía Digital

Algunas medidas que establece la Ley de Economía Digital es ampliar el pago con tarjeta, transferencias, códigos QR y otras herramientas digitales.

Obliga a los tres niveles de gobierno aceptar pagos digitales en trámites y servicios.

Incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano en el pago de servicios financieros.

Críticas a la Ley de Economía Digital: gastos y prevención de fraudes

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Verónica Pérez dijo que la nueva ley es un riesgo para las micro y pequeñas empresas debido a que tendrán que erogar gastos como terminales punto de venta, internet y comisiones interbancarias con sus propios recursos.

“La terminal no se paga con siscrusos, el internet no se paga con propaganda” Verónica Pérez, diputada PAN

Emilio Suárez Licona, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que la nueva Ley de Economía Digital no considera la prevención de fraudes y otros ciberdelitos que están incrementando.

Otras críticas son que el dinero en efectivo solo quedaría disponible para contingencias tecnológicas y que el rastro de los pagos digitales permitiría reconstruir la vida de las personas.

Algunas personas dependerían de otros para pagar si no tienen una cuenta y se reducen posibilidades para quienes carecen de internet o un teléfono.