La Cámara de Diputados aprobó este 6 de octubre de 2026 la Ley de Pagos Digitales, pero ¿qué cambia tras su votación?

En términos simples, esta medida buscará reducir el pago en efectivo de servicios y consumo, iniciando con el cobro de peaje y gasolinas.

En su lugar, la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos plantea que los mexicanos solo utilicen tarjeta o aplicaciones en el teléfono móvil para realizar pagos o adquirir servicios.

Dinero en efectivo (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Las claves de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos

Con 327 votos a favor y 122 en contra, la Ley de Pagos Digitales fue enviada por la Cámara de Diputados al Senado para su discusión y, de ser el caso, aprobación de la iniciativa presidencial.

La propuesta incluye una serie de medidas claves, entre las que destacan:

Permitir el uso de la CURP digital para contratar servicios financieros

Masificar los pagos electrónicos tanto en los tres órdenes de gobierno como en el sector privado

Crear el Expediente Digital Ciudadano

Facultar a Banxico y la SHCP para regular los cobros con QR en terminales punto de venta

Impulsar programas de conectividad e inclusión financiera

Garantizar el uso de efectivo o cheques ante contingencias técnicas

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (Especial)

Secretaría de Hacienda definirá en qué servicios se eliminará el efectivo

Entre los puntos más relevantes del dictamen, están que sea decisión de la Secretaría de Hacienda definir en qué otras actividades ya no se permitirá transacciones con dinero en efectivo.

Esto fue criticado por la oposición, quienes advirtieron que la nueva legislación no tiene criterios establecidos para que Hacienda decida en donde limitar el uso de efectivo.