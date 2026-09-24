La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desmintió que la nueva Ley de Economía Digital vaya a prohibir el pago en efectivo en México y explicó que la propuesta busca facilitar el uso de pagos digitales.

Durante su conferencia mañanera del pueblo de este jueves 24 de septiembre de 2026, Sheinbaum explicó que la digitalización de los pagos busca avanzar de manera gradual, principalmente por razones fiscales, de seguridad y de recaudación.

“No es que se vaya a prohibir el efectivo, ni mucho menos, imagínense, no. Sino facilitar el uso de la tecnología para hacer pagos digitales. Entonces por razones fiscales, por razones de seguridad, disminución de delitos, recaudación, por lo que estamos pensando en iniciar con gasolineras, entonces ir reduciendo poco a poco el pago con efectivo de gasolineras” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta señaló que uno de los sistemas que podrían utilizarse para facilitar los pagos digitales es CoDi, respaldado por el Banco de México (Banxico).

Sheinbaum explica cómo funcionarán los pagos digitales en gasolineras y casetas

Sheinbaum también explicó cómo podrían implementarse los pagos digitales en gasolineras y casetas de México.

En el caso de las gasolineras, la presidenta recordó que actualmente es posible pagar con tarjeta, aunque estos movimientos pueden generar el cobro de comisiones.

En contraste, señaló que mediante CoDi no se cobran comisiones por realizar el pago.

“Primero, puedes pagar con tarjeta en las gasolineras, pero las tarjetas te cobran comisión, ahora se redujo de manera sustantiva las comisiones, pero si pagas ya con el CoDi ya no hay comisiones” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La propuesta, explicó, contempla reducir gradualmente el uso de efectivo en las gasolineras, por lo que no se trataría de una prohibición inmediata.

En cuanto a las casetas, Sheinbaum indicó que los pagos digitales permitirían agilizar el tránsito, ya que podrían habilitarse más carriles para este tipo de operaciones.

Además, señaló que la digitalización de los pagos en las casetas podría contribuir a reducir posibles fugas de recursos relacionadas con el manejo de efectivo.

“En casetas tiene la facilidad de agilizar el paso, no es que se vaya a prohibir de un día a otro, sino que poco a poco ir poniendo más carriles con el pago digital, de tal manera que ayude a acelerar el paso por la caseta y al mismo tiempo reducir cualquier fuga de recursos que sea por el pago en efectivo.” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Qué propone la nueva Ley de Economía Digital?

La nueva Ley de Economía Digital contempla distintos mecanismos para avanzar en la digitalización de los pagos en México. Entre los puntos señalados se encuentran:

Pagos con CoDi: transferencias electrónicas en tres pasos desde la aplicación de una institución financiera.

Cobro en comercios: posibilidad de cobrar desde el celular sin comisiones y recibir el dinero al instante.

Bancarización: una nueva cuenta bancaria para pequeños negocios con apertura remota y sin fiscalización.

Digitalización de gobiernos: los gobiernos de todos los niveles aceptarían pagos digitales para trámites y servicios.

Sectores estratégicos: reducción gradual del uso de efectivo, comenzando por gasolineras y carreteras.

De acuerdo con lo explicado por Sheinbaum, la nueva Ley de Economía Digital no plantea una prohibición inmediata del efectivo, sino una transición gradual hacia un mayor uso de pagos digitales en determinados sectores.