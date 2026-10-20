El Pleno del Senado aprobó la Ley de Economía Digital en lo general y lo particular con mayoría; pasará al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.

Con 72 votos a favor, se aprobó la creación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos que favorecerá los medios de pagos digitales, los cuales decidirá la Secretaría de Hacienda.

Tras dos horas de discusión —en donde la oposición afirmó que la propuesta no favorece al pueblo—, el Senado aprobó y remitirá el dictamen de la Ley de Economía Digital.

Ley de Economía Digital es aprobada en el Senado en lo general y lo particular

Con 72 votos a favor en lo general y lo particular, el Senado aprobó con mayoría la Ley de Economía Digital.

Entre los votos en contra estuvo el senador morenista Ricardo Sheffield durante la votación particular, en especial por los artículos 13 y 14, quien señaló que la Ley de Economía Digital está basada en los mismos.

Ricardo Sheffield señaló que no está de acuerdo en que los pagos digitales se decidan por un “tecnocrata”, ya que anteriormente se daba dicho poder sin ningún tipo de límite y acabaron con el pueblo.

Por lo que propuso que se acredite mediante un estudio técnico si existe la infraestructura financiera para garantizar los pagos electrónicos, además de evaluar el nivel de inclusión financiera, sin embargo, se rechazaron.

A Ricardo Sheffield se sumaron los senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, como Carolina Viggiano, quien pidió a Morena ya no presentar este tipo de reformas con inclusión que afectará a las personas.

Ley de Economía Digital: ¿cuándo entrará en vigor tras su aprobación en el Senado?

Tras su aprobación en el Senado y sin modificaciones en el dictamen, la Ley de Economía Digital será remitida para su publicación en el DOF y entrará en vigor al día siguiente.

Senado aprueba la Ley de Economía Digital en lo general y particular; irá al DOF (Senado)

Tal como presentó el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, la Ley de Economía Digital permitirá nuevas oportunidades comerciales y fortalecer los mercados interconectados.

Agregó que la transformación digital permitirá que los servicios públicos sean más eficientes, pero también representará la construcción de una economía moderna e incluyente.