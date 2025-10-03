El artículo transitorio que haría la Ley de Amparo retroactiva habría sido agregado en solicitud de Ernestina Godoy, apuntan reportes y medios de comunicación.

La noche del 1 de octubre, la Ley de Amparo fue aprobada en el Senado tras su discusión esa misma tarde, sin embargo, incluyó un artículo transitorio que no estaba en la iniciativa original.

Dicho artículo sería sobre retroactividad, el cual fue señalado como inconstitucional no sólo por la presidenta de México, también por senadores y la Cámara de Diputados que fungirán como revisores.

Ley de Amparo retroactiva fue en solicitud de Ernestina Godoy, según reportes

De acuerdo con el medio Reforma, el artículo transitorio para la retroactividad en el iniciativa de la Ley de Amparo fue incluida por consejo de Ernestina Godoy, tal como le revelaron fuentes parlamentarias.

El diario menciona que dicha instrucción sobre la Ley de Amparo fue acatada por el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, quien a su vez encargó a Manuel Huerta Ladrón de presentar dicha reserva.

Según su fuente en el Senado, Adán Augusto López fue quien dio la instrucción “a todo mundo” de votar por el artículo de retroactividad, ya que era una supuesta orden de la presidenta.

Mientras que el senador Enrique Inzunza Cazarez, también de Morena, fue quien señaló a Ernestina Godoy ya que les habría llamado al oficialismo en el Senado para aprobar la Ley de Amparo.

Adán Augusto López Hernández, senador por Morena (Galo Cañas Rodríguez)

Ley de Amparo dividió a Morena en el Senado por artículo retroactivo

Tal como reveló Leticia Robles de la Rosa, dicha reserva para la Ley de Amparo retroactiva dividió al oficialismo en el Senado, ya que un grupo encabezado por Javier Corral dejó el Pleno al votar en lo particular.

Esto fue atribuido a que Javier Corral y otros senadores como Enrique Inzunza no estaban de acuerdo con el artículo transitorio que tenía la instrucción de aprobar la Ley de Amparo retroactiva.

Aunque Leticia Robles de la Rosa mencionó que el transitorio de retroactividad habría sido instrucción no de Ernestina Godoy, sino de Arturo Zaldívar, quien dio el visto bueno.

Acorde con la periodista, algunos morenistas creían que la retroactividad de la Ley de Amparo no se iba a aprobar y sólo era para que el PAN retirará sus reservas, aunque después se dio la orden de votar a favor.