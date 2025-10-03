Rubén Moreira, líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, aseguró que es claro que la Ley de Amparo está dirigida a Ricardo Salinas Pliego.

En entrevista para Azucena Uresti, Moreira señaló que la Ley de Amparo pero sobre todo el artículo transitorio que haría su aplicación retroactiva, podría ser más un enfoque de Morena que de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, resaltó que el artículo transitorio parece tener una “dedicatoria” para quienes tienen amparos que podrían significar un ingreso inmediato al erario, como sería el caso de Ricardo Salinas Pliego.

Rubén Moreira: Ley de Amparo tiene un “transitorio Ricardo Salinas”

De acuerdo con Rubén Moreira, la Ley de Amparo, especialmente el transitorio que señala la aplicación retroactiva de ésta, tiene una dedicatoria especial para Ricardo Salinas Pliego.

“Es evidente (la dedicatoria) a Ricardo Salinas…El el transitorio Ricardo Salinas” Rubén Moreira

Asimismo, señaló que la Ley de Amparo denota una dedicatoria, no sólo a Salinas Pliego, sino a todos aquellos que estén en juicios de amparo, sobre todo de carácter fiscal.

Esto debido a que invalidar éstos implica “dinero inmediato” para el gobierno federal.

“Lo que sí es que denota dedicatorias. ¿A quiénes? A los que tienen hoy juicios de amparo y particularmente a los que tienen juicios de amparo por asuntos de carácter fiscal…porque son los que representan dinero inmediato” Rubén Moreira

Cabe señalar que Rubén Moreira aseveró que la propuesta del transitorio es un “cambio evidente” de Morena pero posiblemente no de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que se debe de respetar la Constitución Polícía que, en el artículo 14 señala que las leyes reformadas no se pueden aplicar de manera retroactiva.