El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz también rechazó el artículo transitorio de retroactividad en la Ley de Amparo.

“No, no, no, eso sí no. Esa se tiene que ajustar”. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN

La noche del 1 de octubre, el Pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley de Amparo tras discutirse en comisiones esa misma tarde, sin embargo, se incluyó una reserva con un artículo transitorio.

Dicha reserva presentada por Manuel Huerta Ladrón incluye la retroactividad al momento de aplicar la Ley de Amparo, lo que fue señalado tanto por la presidenta como por otros legisladores como inconstitucional.

Hugo Aguilar Ortiz rechaza retroactividad de Ley de Amparo y pide ajustes

Fue para medios que Hugo Aguilar Ortiz se sumó al rechazo del artículo retroactivo en la Ley de Amparo, ya que explicó, va en contra de la Constitución al realizar cambios de juicios en curso.

Asimismo, Hugo Aguilar Ortiz fue cuestionado sobre si la SCJN intervendría en caso de la Cámara de Diputados apruebe la reforma a la Ley de Amparo con el artículo de retroactividad, lo cual confirmó.

Sin embargo, el ministro presidente de la SCJN afirmó que la Ley de Amparo era necesaria, ya que el recurso está muy burocratizado, además de que hay muchos medios de impugnación que hacen los juicios interminables.

Por lo que si bien la reforma a la Ley de Amparo llega para simplificar el procedimiento en casos como el tema de la ejecución de sentencia, Hugo Aguilar Ortiz rechazó el artículo transitorio de retroactividad.