Con mayoría, la Ley de Amparo fue aprobada en las comisiones unidas de Justicia, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado; esto es lo que sigue para la reforma.

El martes 30 de septiembre de 2025 finalizaron los foros de diálogo para analizar la reforma a la Ley de Amparo, en la que participaron diversos especialistas.

Pese a la negativa de que la reforma a la Ley de Amparo se fuera a aprobar en fast track, comisiones ya emitieron el dictamen que pasará al Pleno del Senado para su discusión que sería hoy miércoles 1 de octubre .

Ley de Amparo avanza en comisiones del Senado: Es aprobada por mayoría

En reunión extraordinaria de comisiones unidas del Senado, fue aprobada la Ley de Amparo con una mayoría de 32 votos contra 12 de parte de la oposición.

La discusión en comisiones abordó que la nueva reforma buscaría debilitar la figura del amparo, según la oposición, quienes añadieron que es una “enorme regresión” para los derechos humanos.

Asimismo, los senadores de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI señalaron que la iniciativa para la Ley de Amparo viola el artículo 1° de la Constitución y sus fisuras podrían generar la inconstitucionalidad.

Por su parte, Morena y aliados destacaron que esta nueva Ley de Amparo busca poner fin al “uso perverso” del recurso que se ha distorsionado y beneficiado a los delincuentes de “cuello blanco”.

Asimismo, la reforma buscará proteger a la sociedad de intereses particulares y también agilizar los procesos además de la certeza jurídica al fijar un plazo de 90 días naturales para una sentencia.

Ley de Amparo: Pleno del Senado votaría hoy mismo

Tal como mencionaron al final de la sesión extraordinaria de comisiones tras aprobar la reforma a la Ley de Amparo, se espera que el dictamen sea discutido este mismo miércoles 1 de octubre 2025.

Acorde con lo señalado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, la Ley de Amparo será presentado como dictamen de primera lectura, tal como se presenta en el Orden del Día de hoy miércoles 1 de octubre.

Debido a este punto, se ha señalado que la reforma a la Ley de Amparo se aprobaría durante la madrugada del 2 de octubre en el Pleno del Senado para posteriormente pasar a comisiones de la Cámara de Diputados.