La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reveló que existe un retraso en la recepción de la minuta correspondiente a la reforma a la Ley de Amparo.

Por tal motivo, indicó, hoy viernes 3 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados no ha realizado el análisis correspondiente a la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con el documento que contiene los ajustes que se pretenden realiza.

Cámara de Diputados no ha recibido minuta de Ley de Amparo, acusa Kenia López Rabadán

En entrevista con el periodista Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Kenia López Rabadán compartió la noche de este viernes que, hasta las 20:30 horas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no ha recibido la minuta correspondiente a la reforma a la Ley de Amparo.

Acusó que esto se debe a un retraso en el envío por parte de la Cámara de Senadores, pues esta no ha enviado el documento que deberán analizar por este proyecto.

Kenia López Rabadán manifestó que de momento se desconoce el motivo por el que el Senado de la República no ha realizado el envío de la minuta, la cual espera ser recibida esta misma tarde.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados manifestó que el pleno seguirá pendiente de la recepción del documento de la Ley de Amparo, por lo que su análisis podría prolongarse hasta la madrugada del sábado 4 o hasta el lunes 6 de octubre de 2025.