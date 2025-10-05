El Senado de la República analiza “ajustes” a la Ley de Amparo a pesar de que ya debió haber sido enviada a la Cámara de Diputados, así lo reveló la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

Laura Itzel Castillo fue cuestionada al respecto al asistir al Zócalo CDMX con motivo del evento masivo por el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay algunas cuestiones que se tendrán desde luego que ajustar, pero es muy importante esta ley de amparo y vamos a ir adelante” Laura Itzel Castillo. Presidenta Senado

Ricardo Monreal señala que Cámara de Diputados sigue esperando la Ley de Amparo

Ricardo Monreal, también asistente al evento por el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo que la Ley de Amparo debió llegar desde la semana pasada.

Ante ello, espera que llegue a la Cámara de Diputados entre lunes y martes pues “estoy esperándola para que la Comisión de Justicia proceda a la revisión integral de toda la Ley de Amparo”.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Polítca de México (Jucopo), no quiso abundar sobre lo que van a hacer para modificar la Ley de Amparo y quede sin efecto la retroactividad pues no sabe cuáles modificaciones aún hará el Senado.

El doctor en Derecho dijo que el Senado podría recurrir a la fe de erratas o alguna acción para posiblemente modificar el artículo transitorio de la retroactividad, pero que en realidad es un trabajo que le corresponde a esa Cámara.

Hasta la llegada de la reforma a la Cámara de Diputados, ellos la revisarían y se pronunciarían cómo la abordarían.

Dijo que “no sé qué esté haciendo la Cámara de Senadores, pero ya se aprobó y nos la tienen que enviar pueden recurrir a la fe de erratas pero no lo sé que vayan a hacer para modificar un transitorio”.

Cámara de Diputados buscará eliminar la retroactividad en reforma a la Ley de amparo, confirma Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, anunció que es probable que su trabajo consista en eliminar el artículo sobre retroactividad, aunque analizarán que cambios tratará de hacer el Senado tras aprobarla.