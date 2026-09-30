La llamada “Ley Antimemes” avanzó en el Senado tras ser aprobada por mayoría como parte de una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal.

La iniciativa, que ha generado debate por sus posibles implicaciones en el uso de contenidos protegidos por derechos de autor en internet, obtuvo el respaldo suficiente para continuar su proceso legislativo.

Sus impulsores sostienen que la propuesta busca armonizar la legislación mexicana con los compromisos asumidos por México en el marco del T-MEC en materia de propiedad intelectual.

“Ley Antimemes” es aprobada en lo general y lo particular en el Senado

Con 72 votos a favor, la Ley Antimemes fue aprobada en lo general en el Senado, con 34 en contra y cero abstenciones, tras un debate de alrededor de dos horas.

Ley Antimemes es aprobada en lo general en el Senado (Laura Bruges)

La “Ley Antimemes” fue aprobada en lo particular una hora más tarde de debate, con un total de 68 votos a favor y 34 en contra, y una reserva aprobada.

La reserva presentada por Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia se incluirá en el dictamen, al artículo 429 del Código Penal, la única de las 12 presentadas en comisiones.

Al respecto, la reserva presentada por Javier Corral propone que se adicione el delito de forma dolosa en materia de derecho de autor, debido a los elementos que implica.

Sin embargo, senadores de oposición resaltaron durante el debate en lo general que la “Ley Antimemes” es ambigua y puede aplicarse también contra los medios de comunicación “incómodos”.

Esto referente al uso de logos de gobierno, referente al artículo 403 Bis, que busca proteger la identidad gráfica gubernamental en escala comercial para inducir al engaño.

“Ley Antimemes” es remitida a la Cámara de Diputados para su discusión

Tras la aprobación de la “Ley Antimemes” en el Senado, el dictamen con sus respectivas reservas será remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y probable aprobación.

Aunque hasta el momento no se tiene fecha de discusión, de ser aprobada primero en comisiones y posteriormente en el Pleno de la Cámara de Diputados, la “Ley Antimemes” quedará aprobada.

La “Ley Antimemes” se publicará en el Diario Oficial de la Federación, por lo que las sanciones que van desde los tres a los siete años quedarán vigentes.