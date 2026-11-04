La Ley Antimemes dio un paso en el Senado, luego de que las comisiones aprobaran el dictamen de reforma durante la sesión del martes 3 de noviembre de 2026.

Con 19 votos en favor y 7 en contra, fue aprobado el proyecto que faculta a los proveedores de servicios a cancelar el servicio de internet a “infractores reincidentes” de derechos de autor.

Morena defiende “ley antimemes” y niega que busque censurar (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Podrán cancelar los servicios de internet a infractores reincidentes de derechos de autor

Las comisiones unidas del Senado aprobaron este martes el dictamen de la llamada “Ley Antimemes”, como se ha bautizado a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

De acuerdo con la oposición, el proyecto establece nuevas obligaciones para proveedores de internet que podrían vulnerar la libertad de expresión, pues ahora podrán cancelar sus servicios.

Esta medida aplicará cuando se detecte que un usuario reincida en violaciones a derechos de autor, algo que, acusan, podría incentivar la censura preventiva para evitar sanciones.

Por su parte, sus defensores sostienen que la ley no prohíbe los memes ni la sátira, argumentando que el objetivo es frenar la piratería y las páginas que se hacen pasar por oficiales para generar fraudes.

En caso de aprobarse, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) podrá imponer multas de hasta 4.3 millones de pesos a servidores de internet que no cancelen sus servicios a usuarios reincidentes de este delito.

Sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

¿Qué cambia con la Ley Antimemes?

La Ley Antimemes, cuya aprobación en comisiones se concretó con 19 votos a favor y 7 en contra para ser turnada al pleno del Senado, implica lo siguiente: