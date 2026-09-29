Raúl Bolaños declaró que hubiera esperado que la llamada “ley antimemes” pasara por una “discusión más profunda” antes de ser aprobada en comisiones.

“Yo hubiera esperado que hubiera esperado un discusión más profunda, pero bueno” Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Así lo advirtió Raúl Bolaños al señalar que espera que una vez que el dictamen se analice en el pleno, el análisis que se lleve a cabo sea de mayor amplitud y profundidad.

Cabe destacar que la llamada “ley antimemes”, fue avalada por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad en la sesión ordinaria de este martes 29 de septiembre.

Presidente de la Cámara de Diputados pide analizar con profundidad “ley antimemes”

El dictamen que reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, mejor conocida como “ley antimemes”, fue avalado en comisiones de la Cámara de Diputados pese a las críticas y demandas de diversos sectores.

Ante ello, el propio presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños advirtió que fue aprobado con premura, pues dijo que hubiera esperado un análisis más extenso.

Abordado por medios de comunicación, Raúl Bolaños reveló incluso que se enteró por los propios medios de comunicación sobe la aprobación del dictamen.

“Me vengo enterando ahora por ustedes (...) hubiera esperado que hubiera esperado un discusión más profunda, pero bueno, no se hizo en comisiones, esperemos se haga en el pleno y de manera respetuosa ” Raúl Bolaños, presidente de la Cámara de Diputados

Por lo anterior, el diputado sostuvo que como todos los proyectos que se revisan, la “ley antimemes” tuvo que ser debatida con más amplitud antes de que se avalara para avanzar al pleno.

En ese sentido, Raúl Bolaños dijo que si no ocurrió en comisiones, espera que en el pleno de la Cámara de Diputados sí se lleve a cabo un análisis más amplio del proyecto.

Comisiones en San Lázaro avalaron “ley antimemes”

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, avaló las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, que ha sido bautizada como la “ley antimemes”.

La iniciativa fue aprobada con 18 votos a favor y 6 en contra, luego de que legisladores del bloque oficialista respaldaron el proyecto presentado por el Ejecutivo federal.

“Ley antimemes”: aprueban en comisión reforma a Ley Federal del Derecho de Autor (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Durante los trabajos, diputados del PAN y el PRI cuestionaron la premura, pues señalaron que la redacción de la “ley antimemes” orillará a plataformas digitales a borrar cualquier crítica o parodia.

Tras ser avalada en comisiones y ser turnada al pleno de la Cámara de Diputados, se prevé que la propuesta se discuta y vote la siguiente semana, aunque aún no hay una fecha definida.