La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lanzó fuertes acusaciones contra el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, a quien calificó de “hipócrita” y de respaldar al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

“Le quiero hacer un llamado con todo el respeto, al presidente de la Cámara de Diputados, un exhorto, porque está en su pedestal, de que no me debo de meter en el poder legislativo, que respete la división de poderes, pues claro eso es lo que yo digo que me respete que te tienes que meter”. Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Durante su programa Martes del Jaguar, Sansores recordó que Ricardo Monreal había criticado en el pasado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En respuesta, el diputado minimizó los señalamientos y aseguró que “no ameritan ninguna respuesta”, aunque reconoció que Morena enfrenta ya suficientes conflictos internos.

Monreal pidió a Sansores respetar la división de poderes y estalló el pleito

“Monreal ha tenido toda una historia… hablaba mal y por debajo de nuestra presidenta, más daño hace cuando una persona miente, roba, eso para mi eso es lo que le hace daño al movimiento, si hay una diferencia que se puede arreglar, pues que se arregle, yo trato de unirme, yo no doy instrucciones a los diputado, soy muy respetuosa con los poderes”. Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Así como Layda Sansores acusó a Ricardo Monreal de respaldar a Alito Moreno, debido a la amistad de los políticos mexicanos.

“Lo exhortó muy amablemente a que no se meta donde no le importa, que mejor ponga en orden su chiquero. Él avala y cuida que Alito siga protegido, todo esto viene porque Monreal es amigo cercano de Alejandro Moreno, lo cuida y lo protege, le sigue el juego. Monreal es una dulce hipocresía, para que no digan es simulación, a mi que no me diga, porque eso sí hace daño al partido”. Layda Sansores, gobernadora de Campeche

Ricardo Monreal resta importancia a acusaciones de Layda Sansores

“No amerita ninguna respuesta”, expresó Ricardo Monreal, sin embargo, el diputado confirmó que el partido tiene problemas al decir “ya Morena tiene bastantes conflictos internos, como para poder incendiar otros” ante la pregunta sobre los dichos de Layda Sansores en su contra.