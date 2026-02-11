Tras los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el coordinador de Morena en el Congreso de la Unión, Ricardo Monreal, llamó a la unidad dentro del partido y pidió no sumar nuevas polémicas.

Ricardo Monreal pide no sumar otro conflicto en Morena tras declaraciones de Layda Sansores

“Morena ya tiene bastantes conflictos internos como para incendiar otro. Es momento de reflexión, no de provocación ni de incitación a la división. No vale la pena” Ricardo Monreal, diputado federal por Morena

¿Qué desató el conflicto entre Ricardo Monreal y Layda Sansores?

La respuesta de Ricardo Monreal vino después de que Layda Sansores le pidiera al coordinador de Morena que no se meta en los asuntos de Campeche.

Hace unos días, Ricardo Monreal exhortó a Layda Sansores a respetar la división de poderes y no manchar la imagen de Morena, luego de que se le acusara de querer intervenir en la autonomía universitaria y el legislativo local.

A raíz de esto, la gobernadora de Campeche le pidió que no se meta en los asuntos del Estado y que primero “arregle su chiquero”, en relación a la bancada de Morena en el Congreso.

Además acusó al coordinador de hacer daño al movimiento en la pasada elección presidencial, al hacer varias declaraciones pasivo/agresivas hacía Claudia Sheinbaum.