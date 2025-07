Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores.

La resolución de la SCJN obliga a Layda Sansores eliminar del programa El Martes del Jaguar del 25 de octubre de 2022 una conversación privada entre Ricardo Monreal y Alejandro Moreno, dirigente del PRI.

El diputado Ricardo Monreal señaló que “la justicia lo asistió” en esta resolución de la SCJN y dijo que no tenía interés en profundizar la diferencia política con la gobernadora de Campeche, también de Morena.

Ricardo Monreal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) ya que Layda Sansores habría filtrado una conversación, obtenida mediante la intervención ilegal de comunicaciones privadas.

Tras la resolución de la SCJN a favor de Ricardo Monreal, el legislador de Morena celebró que la justicia estuvo de su lado y aclaró que nunca habló con ningún ministro que podría influenciar en su decisión.

“La justicia me asistió y no me interesa profundizar una diferencia política con una compañera del movimiento; no tengo comentarios, nunca hablé con ellos, nunca hablé con ningún ministro de la Corte”.

Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados