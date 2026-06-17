La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica este martes 16 de junio con Mia Mottley, primera ministra de Barbados, para atender la cooperación entre ambos países.

A través de sus redes, Claudia Sheinbaum informó que, durante el diálogo, coincidió con la primera ministra Mia Mottley en la importancia de profundizar la relación entre México y Barbados.

Claudia Sheinbaum y Mia Mottley dialogan para fortalecer relación entre México y Barbados

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con Mia Mottley para acercar a México y Barbados, así como extender las relaciones del país en América Latina y el Caribe.

El diálogo entre Sheinbaum y Mia Mottley para acercar a México y Barbados (Captura de pantalla)

Tras el diálogo vía telefónica, Mia Mottley detalló que Claudia Sheinbaum es una líder con “fortaleza y claridad de propósito”, más allá de las fronteras de México y detalló los acuerdos alcanzados en la llamada.

Según Mia Mottley, el principal tema del diálogo fue el fortalecimiento entre Barbados, México y el Caribe, en general en materia de “turismo, desarrollo sostenible y equitativo, y otras áreas de interés mutuo”.

En su publicación, Claudia Sheinbaum destacó la importancia de la cooperación entre México y Barbados, punto que Mia Mottley retomó al decir que diálogo, respeto y colaboración es lo que necesita la región en un mundo tan dividido.

“En un mundo a menudo dividido, América Latina y el Caribe deben seguir optando por el diálogo, el respeto, la colaboración y un orden internacional basado en normas que funcione para todos nuestros pueblos”. Mia Mottley

El diálogo entre Sheinbaum y Mia Mottley para acercar a México y Barbados (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que durante la llamada con Mia Mottley, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por:

Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Raquel Serur Smeke, subsecretaria para América Latina y el Caribe

Con este diálogo, México y Barbados refrendan su disposición de trabajar en favor del desarrollo regional, la cooperación internacional y la construcción de una agenda conjunta para enfrentar los desafíos de la región.