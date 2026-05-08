El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal resaltó la valentía y actitud de Claudia Sheinbaum como jefa de Estado ante las críticas provenientes del extranjero.

“Es una actitud ejemplar como jefa de Estado, como jefa de gobierno”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal fue cuestionado brevemente por medios de comunicación la tarde de este viernes 8 de mayo, referente con la reunión de los legisladores de Morena con Claudia Sheinbaum.

Sobre dicho encuentro, Ricardo Monreal explicó que fueron a darle aliento, ante las agresiones extranjeras, como las hechas por el gobierno estadunidense y la ultraderecha española.

Ricardo Monreal reconoce valentía de Claudia Sheinbaum ante críticas extranjeras

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) declaró que Claudia Sheinbaum ha reaccionado con una valentía más allá de toda normalidad ante críticas extranjeras.

Ricardo Monreal destacó la visita de los legisladores de Morena, quienes cerraron filas con Claudia Sheinbaum y le expresaron su respeto ante lo que hace, que definieron como muy digno y ejemplar.

Afirmó a su vez que Claudia Sheinbaum ha soportado las agresiones y hostilidades extranjeras con firmeza, pero también con cautela y prudencia.

Por lo mismo, Ricardo Monreal resaltó que Claudia Sheinbaum no va a claudicar en la defensa de los principios y de la soberanía de México, la que el diputado señala, no es negociable.

Sentenció a su vez que la mayoría en la Cámara de Diputados se sienten muy orgullosos por la templanza y carácter de Claudia Sheinbaum, por lo que destacó, que “tenemos mucha presidenta”.

Morena llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum para defender la soberanía de México

La postura de Ricardo Monreal ha sido secundado por otros legisladores de Morena en entrevistas o desde redes sociales, como Óscar Cantón, senador de dicho partido.

Fue en entrevista con Luis Cárdenas que el senador de Morena aseveró que se siente la amenaza de intervencionismo extranjero con apoyo de la derecha en México.

Por lo cual, Morena acordó ir casa por casa para explicar la soberanía nacional, así como ir a los próximos comicios en un plano de unidad, por lo que llamó a cerrar filas con Claudia Sheinbaum.

Por lo mismo, definió como histórica la reunión de legisladores de Morena y aliados con Claudia Sheinbaum, en la cual se habló sobre el acecho constante de Estados Unidos a la soberanía de México.

Asimismo, Óscar Cantón afirmó que en las elecciones 2027 estará en riesgo el proyecto nacional de la Cuarta Transformación, no en sí el movimiento, ya que va más allá de candidatos.