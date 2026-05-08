Ariadna Montiel respondió a Alfonso Serrano del PP de Madrid luego de sus críticas al gobierno de Claudia Sheinbaum tras la fallida visita de Isabel Díaz Ayuso a México.

Resulta grotesco que un dirigente de la derecha española, sostenida por pactos con la ultraderecha, llame “fascista” a un gobierno respaldado por millones de mexicanas y mexicanos.Su ataque no solo es contra nuestra Presidenta, Claudia Sheinbaum; sino contra la voluntad popular cuando no se somete a sus dogmas conservadores.En México no perseguimos a nadie por pensar distinto; lo que hacemos es combatir privilegios y gobernar para el pueblo. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena

A través de X, Montiel calificó las declaraciones de Alfonso Serrano como sesgadas y fuera de contexto, señalando que representan un ataque a la voluntad popular de México.

Ariadna Montiel contesta a Alfonso Serrano (Especial)

Además, le sugirió atender la crisis de legitimidad del PP en lugar de usar a México para distraer a la opinión pública, defendiendo la legitimidad del gobierno federal.

Ariadna Montiel señala que Alfonso Serrano lanzó un ataque contra la voluntad popular de México

A través de su cuenta de X, Ariadna Montiel le señaló a Alfonso Serrano del PP de Madrid, que sus declaraciones son un ataque tanto a Claudia Sheinbaum como a la voluntad popular de México.

Ariadna Montiel afirma que en México no se persigue a nadie por sus creencias, como es la afirmación de Alfonso Serrano; sino que se combaten los privilegios y se gobierna en forma.

Señalando que él no tiene la calidad moral de hacer señalamientos a gobernantes externos o dar lecciones de democracia, dado que el actual gobierno de México está sostenido por millones de personas.

Además le sugiere que mejor atienda la crisis de legitimidad en la que está el PP de Madrid, en lugar de usar a México para distraer a la opinión popular.

¿Cuáles fueron las declaraciones que desataron el enfrentamiento entre Ariadna Montiel y Alfonso Serrano?

Alfonso Serrano señaló que México sufre de una presidenta totalitaria, la cual es aplaudida por la izquierda española, la cual persigue a quienes no piensan igual que ella.

Esto luego de la pobre respuesta que tuvo la visita de Isabel Díaz Ayuso del PP de Madrid a México, donde se mencionó en varias ocasiones que estaba sufriendo de un boicot por parte del gobierno federal.

Declaraciones de Alfonso Serrano (Especial)

Dichas afirmaciones fueron las que desataron el enfrentamiento con Ariadna Montiel, dando como resultado la réplica anteriormente mencionada.

Hay que mencionar que además de Ariadna Montiel, varios comentaristas tanto de México como de España, han señalado que las declaraciones de Alfonso Serrano estuvieron fuera de lugar.