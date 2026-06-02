La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “kafkiano” que la derecha mexicana invitara a la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo.

Claudia Sheinbaum aseguró con ironía que la presencia de la diputada del Partido Popular español, donde habló sobre la soberanía de México, fue “genial”.

Esto luego de que Cayetana Álvarez de Toledo asegurara que Hernán Cortés como personaje histórico no representa una amenaza a la soberanía de México.

Sheinbaum asegura que visita de Cayetana Álvarez de Toledo fue “kafkiana”

Claudia Sheinbaum se burló con ironía de la visita de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, que calificó como buenísima y genial.

De acuerdo con la presidenta, esta visita muestra cómo son “los nuevos cuadros de la política mexicana” pues terminaron invitando a una diputada extranjera para hablar de la soberanía de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que esta visita fue, por lo menos “un poco kafkiano” y “muy curioso”.

“Ya trajeron por cierto otra diputada de España, está buenísimo, está genial. Los nuevos cuadros de la política mexicana. O sea, tener que traer a una diputada española para hablar sobre soberanía nacional pues está un poco kafkiano por lo menos, está curioso, está muy curioso” Claudia Sheinbaum

Cayetana Álvarez de Toledo asegura que Hernán Cortés no es una amenaza para la soberanía nacional

Cayetana Álvarez de Toledo aseguró que Hernán Cortés no es una amenaza para la soberanía de México.

En cambio, aseguró que la verdadera amenaza a la soberanía de México son “tres flagelos internos, coludido y corrosivos”:

crimen organizado

populismo autoritario

mentalidad de dependencia

Durante su conferencia en la Universidad de la Libertad, donde fue recibida por el empresario Ricardo Salinas Pliego, la diputada española aseguró que México no debe preocuparse por injerencias del extranjero, sino por los asuntos internos del país.