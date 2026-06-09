Larry Rubin rechazó de manera contundente las acusaciones que vinculan a la Amsoc con intentos de boicotear al gobierno de Claudia Sheinbaum o con movimientos de ultraderecha.

“Definitivamente me deslindo de todos los que busquen boicotear esta relación e inclusive los que busquen boicotear el trabajo que se hace en México” Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

El presidente de la American Society of Mexico subrayó que la Amsoc es plural y apartidista, enfocada en fortalecer la relación bilateral México‑Estados Unidos.

Tras las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, Larry Rubin aclaró que las invitaciones a sus eventos son abiertas y que incluso participaron figuras aliadas a la 4T, defendiendo la naturaleza incluyente de la Amsoc.

Amsoc se deslinda de posturas extremistas de derecha

Tras los señalamientos realizados por la presidenta de México en la mañanera del 8 de junio de 2026, Larry Rubin declaró que la Amsoc no tiene espacio para los extremos y que su trabajo se centra en el beneficio de las comunidades en ambos lados de la frontera.

“Definitivamente me deslindo de todos los que busquen boicotear esta relación e inclusive los que busquen boicotear el trabajo que se hace en México", afirmó Larry Rubin, subrayando que cualquier colaboración debe ocurrir respetando la soberanía nacional.

Amsoc defiende pluralidad ante críticas de Sheinbaum

La controversia escaló luego de que Claudia Sheinbaum calificara la cena de gala de la Amsoc del 6 de junio de 2026 como una reunión de sectores del “PRIAN” destinada a afectar a su gobierno y promover el intervencionismo.

La presidenta de México sostuvo que grupos de ultraderecha utilizan estos foros para pedir la intervención de Estados Unidos en asuntos mexicanos, por lo que miembros de su administración decidieron no asistir.

En respuesta, Larry Rubin aclaró que las invitaciones para sus eventos son abiertas y que se convocó formalmente a la presidenta Sheinbaum (a través de Jesús Ramírez), a integrantes de su gabinete y a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, quien no asistió por compromisos en Coahuila.

Para probar la naturaleza incluyente del evento, Larry Rubin destacó la presencia de figuras aliadas a la llamada Cuarta Transformación, como el senador Alejandro Murat (Morena) y Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM.

Amsoc aclara relación con Ricardo Salinas Pliego y Grupo Salinas

Otro punto de fricción fue el financiamiento de la Cena de Gala. La presidenta de México vinculó a Grupo Salinas con el financiamiento de políticos que “hablan mal de México” en el extranjero.

Al respecto, Larry Rubin precisó que la cena contó con una docena de patrocinadores diversos y que el apoyo de Ricardo Salinas Pliego se limitó a la participación de la orquesta “Niños Cantores de Puebla” (Esperanza Azteca), enfocada en el desarrollo de menores a través de la música.