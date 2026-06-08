American Society of México (AmSoc) propuso la creación de un Tratado de Lucha Contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral frente al crimen organizado, el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero y otras amenazas comunes para ambos países. Esta propuesta fue presentada por Larry Rubin, presidente de AmSoc, durante la gala conmemorativa por los 250 años de independencia de Estados Unidos.

En un evento celebrado en conjunto y con la representación de la Embajada de Estados Unidos en México, Rubin celebró la actual integración económica y social de ambos países y enfatizó la gran oportunidad de fortalecer dicha integración mediante acciones que impulsen la inversión y aprovechen el potencial que hay en la región, puntualizando que se trata de continuar construyendo una prosperidad compartida y llevar a América del Norte a convertirse en la región más competitiva, innovadora y próspera. “Es un desafío compartido y merece una respuesta compartida”, comentó.

Larry Rubin, presidente de AmSoc planteó un mecanismo de cooperación bilateral para combatir al crimen organizado. (CORTESÍA )

Tratado de Lucha Contra el Crimen se inspira en el impacto del TLC

El Tratado está inspirado en el impacto transformador del Tratado de Libre Comercio (TLC) en las economías de ambos países. De forma que el TLCC buscaría establecer un marco de cooperación profunda y estructurada para enfrentar de manera conjunta los desafíos del crímen organizado y sus actividades delictivas, así como otras amenazas transnacionales que afectan a las comunidades en ambos lados de la frontera.

Así como el TLC transformó la manera en que nuestras economías colaboran, hoy necesitamos un nuevo nivel de cooperación para enfrentar juntos a quienes amenazan nuestra seguridad y prosperidad. Larry Rubin

Enfatizó que la cooperación no debilita la soberanía, sino que la fortalece, y recordó que las naciones más sólidas son aquellas capaces de construir alianzas estratégicas para superar desafíos comunes.

Es por ello que mencionó buscar la estrategia para trabajar de manera coordinada con los Gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente Donald Trump, y se sumará a todas las fuerzas políticas del país para hacer este tratado realidad.

Asimismo, la AmSoc indicó que el nuevo TLCC, se plantea como un instrumento con objetivos claros, responsabilidad compartidas y determinación conjunta, reafirmando que ningún país puede resolver por sí solo un problema qué, por naturaleza, es transnacional.

Bajo este contexto, subrayó que la frontera no debe verse como un límite, sino como un punto de partida de nuevas oportunidades.

También, Larry Rubin hizo un llamado a que los próximos 250 años sean la historia de cómo México y Estados Unidos aprenden a liderar juntos, transformando su relación en la alianza más exitosa del siglo XXI, capaz de generar prosperidad, garantizar seguridad y demostrar al mundo que dos democracias soberanas pueden construir un futuro extraordinario.