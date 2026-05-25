La American Society of Mexico (AMSOC), encabezada por Larry Rubin, expresó su respaldo al nombramiento de Roberto Lazzeri como nuevo embajador de México en Estados Unidos, tras recibir el beneplácito de Washington.

“Estamos convencidos de que este nombramiento fortalecerá aún más la relación bilateral entre ambas naciones” Larry Rubin, presidente de la AMSOC

Larry Rubin destacó que este reconocimiento llega en un momento clave para despejar especulaciones y centrar la agenda bilateral en temas estratégicos como seguridad, migración y la revisión del T-MEC prevista para julio de 2026.

Larry Rubin: Nuevo embajador de México facilitará la discusión técnica

Larry Rubin destacó el 25 de mayo de 2026 que la reciente recepción del beneplácito por parte del gobierno estadounidense representa un voto de confianza fundamental hacia el gobierno mexicano, la cancillería y la Secretaría de Hacienda.

Este reconocimiento diplomático llega en un momento que la organización califica como “clave” para despejar especulaciones y permitir que la agenda bilateral se centre en los temas verdaderamente sustanciales para ambas naciones.

Para la AMSOC, la llegada de Roberto Lazzeri facilitará la discusión técnica y política en tres pilares críticos:

Seguridad: Bajo una visión de corresponsabilidad para abatir desafíos compartidos. Migración: Como un tema interconectado con la estabilidad regional. Revisión del T-MEC: Ante la proximidad del inicio formal de la revisión del tratado el 1 de julio de 2026, un proceso que se anticipa podría volverse anual.

Larry Rubin subrayó que la relación comercial sigue alcanzando máximos históricos, consolidando a México como el socio comercial más importante de Estados Unidos.

AMSOC es un puente hacia el futuro, afirma Rubin

Además del fortalecimiento diplomático, la AMSOC reafirmó su papel como puente entre las comunidades de ambos países, enfatizando su compromiso con el diálogo y la colaboración en un año marcado por celebraciones históricas, como el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos.

La organización continuará impulsando una relación basada en la confianza e integración, buscando resultados concretos que beneficien a las sociedades de toda la región de Norteamérica