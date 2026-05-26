American Society of Mexico (AmSoc) conmemorará el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos con una gala binacional en la Ciudad de México, en la que se destacarán los valores de libertad, cooperación y amistad entre ambas naciones.

El evento se realizará el próximo 6 de junio y contará con la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como líderes empresariales, diplomáticos, académicos y representantes de gobierno de ambos países.

AmSoc destaca la importancia de la relación México-Estados Unidos

En el marco de la iniciativa Freedom 250, la organización señaló que esta conmemoración es una oportunidad para recordar los valores fundacionales de libertad, democracia y autogobierno, así como para fortalecer la relación bilateral.

El presidente de AmSoc, Larry Rubin, destacó que este aniversario no solo representa una celebración histórica, sino también una ocasión para reforzar las alianzas estratégicas entre México y Estados Unidos.

Asimismo, la organización reiteró su papel como puente entre ambas naciones, impulsando el diálogo, la colaboración y el entendimiento mutuo.

Durante el anuncio, AmSoc también felicitó a Roberto Lazzeri, quien recibió el beneplácito del gobierno estadounidense como próximo embajador de México en Estados Unidos, en un contexto clave para la relación bilateral.

Se destacó que este nombramiento ocurre en un momento relevante, marcado por temas como seguridad, migración y la próxima revisión del T-MEC.

Relación bilateral y revisión del T-MEC, en el centro del diálogo

El CEO de AmSoc, Enrique Huesca, subrayó que la relación entre ambos países debe avanzar bajo una agenda estratégica integral, en la que temas como comercio, seguridad y migración estén estrechamente vinculados.

En ese contexto, la organización resaltó la visita a México de Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), quien sostendrá reuniones rumbo a la revisión del T-MEC programada para el 1 de julio de 2026.

Entre los temas a tratar destacan el fortalecimiento de las reglas de origen y aspectos relacionados con la seguridad económica.

De cara al próximo Mundial de Futbol, Larry Rubin señaló que México, Estados Unidos y Canadá trabajan de manera conjunta para garantizar el éxito del evento.

No obstante, expresó preocupación por situaciones en algunos aeropuertos del país y el uso de aplicaciones de movilidad como Uber, al considerar que son herramientas utilizadas a nivel global por usuarios nacionales y extranjeros.

Con esta gala, American Society of Mexico refrenda su compromiso de fortalecer la relación bilateral, promoviendo espacios de diálogo, cooperación y desarrollo compartido entre México y Estados Unidos.