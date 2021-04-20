México.- Javier Coello Trejo, conocido como el ex “fiscal de hierro” ha tomado la defensa de Mónica García Villegas, dueña del colegio Enrique Rébsamen, que colapsó el 19 de septiembre y cobró la vida de 19 niños y 7 adultos.

Así o confirmó el abogado a Ciro Gómez Leyva, a quien detalló que conoce a la directora porque uno de sus hijos estudió en el plantel educativo, cuando vivía cerca del lugar.

“Tomé el caso porque basta de defenestrar a Mónica García sin escucharla” afirmó Coello Trejo, al tiempo de afirmar que la directora sigue viviendo en México.

Asimismo, reveló que el departamento encima del Colegio Rébsamen se construyó, con autorización, desde 1983.

El exprocurador General de la República (PGR) llevó el caso de Jorge Vergara, así como tomó la defensa del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.